حملة الرئيس تُكرم الرموز الوطنية والأحزاب في ملتقى حاشد.. فيديو وصور

قررت الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، تنظيم ملتقى لتكريم المشاركين، من الرموز الوطنية والأحزاب والكيانات الداعمة والمؤيدة والكيانات الشبابية، بعد النجاح الذي أبهر العالم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأوضح بيان صحفي للحملة، أن الملتقى يأتي في إطار إيمان الحملة بأن النجاح عمل تشاركي متكامل، يهدف الملتقى لتتويج جهود المشاركين المخلصة وتخليد مساهماتهم القيّمة في رحلةٍ حافلةٍ بالتحديات والإنجازات، حيث أدركت الحملة منذ تدشينها أن العمل الجماعي التشاركي المبني على التكامل هو الركيزة الأساسية في بناء الجمهورية الجديدة وصناعة مشهداً استثنائي في تاريخ الوطن.

اعتراف صريح بجهد أعضاء الحملة

وقالت، إن هذا الملتقى اعتراف صريح بجهد أعضاء الحملة في كلّ إنجازٍ تحقق، وتقديرًا لِما بذلوه من عطاءٍ وتفانٍ، فكانوا وسيظلُ مثالًا يُحتذى به في التعاون والتكاتف، ونموذجًا يُلهم الجميع للعمل بِعزيمةٍ وإصرارٍ لإنجاز رؤية الجمهورية الجديدة.

" src=" ">