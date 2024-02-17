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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"برتقال عم ربيع دهب".. بائع فاكهة بسيط يُقدم درسًا في الكرم والتكافل

صدى البلد

"برتقال عم ربيع دهب".. تحوّل بائع فاكهة بسيط إلى بطل على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو له يُظهر كرمه وسخائه.

يُظهر الفيديو عم ربيع وهو يلقي كميات من البرتقال على شاحنات متجهة إلى قطاع غزة، محملة بمساعدات إنسانية. لفت هذا الموقف الأنظار، وانهالت على عم ربيع عبارات الثناء والشكر من مستخدمي مواقع التواصل، الذين أشادوا بكرمه وتعاونه.

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بائع الفاكهة صاحب واقعة رمي البرتقال على شاحنة غزة: تحركت بقلبي

عم ربيع مثال حي على أن الكرم المصري سلوك ينبع من القلب، ومن الممكن أن يُقدم أي شخص مساعدة للآخرين مهما كانت بسيطة.

مقطع الفيديو هذا يُذكرنا بأهمية التعاون والتكافل، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الكثير من الناس.

عم ربيع رمز للكرم والإنسانية، ونأمل أن يُلهم موقفه الكثيرين لفعل الخير ومساعدة المحتاجين. وأفادت وسائل إعلام أن هذه الواقعة شهدها إحدى قرى الحوامدية بمحافظة الجيزة.

عم ربيع اشترى بضاعته عن طريق "الدين"

كما كشف البائع (عم ربيع)، في تصريحات تلفزيونية، أنه أقدم على إلقاء الفاكهة رغم شراء بضاعته عن طريق "الدين"، أي يسدد ثمنها في وقت لاحق للتجار.

أوضح "عم ربيع" أنه تفاعل مع مرور شاحنات المساعدات بسبب متابعته لتطورات الأحداث في قطاع غزة عبر وسائل الإعلام، حتى لم يلق بالا للديون المتراكمة عليه، وألقى ثمرات البرتقال. وأكد عم ربيع أبو حسن: "لما عدى من قدامى الشاحنات ما صدقت إنى شفت حاجة من ريحتهم، ورميت على أد ما أقدر، والناس قالت لى: إحنا بندعيلك وده أسعدنى قوى".

وتابع عم ربيع الفكهاني، كل يوم ارجع للبيت بعد يوم طويل من الشغل، أشوف نشرة الأخبار بتاعت غزة أزعل وأحزن عليهم قوي. ولو عندي حاجة أحسن من البرتقال كنت بعت، وكان نفسي ابعت ليهم كل حاجة حلوة موجودة عندي على الفرشة.

وأعرب "عم ربيع" عن أمنيته بسداد الديون المستحقة عليه، وأداء مناسك الحج.

مساء الجمعة، كشف الإعلامي عمرو أديب أن أحد رجال الأعمال اتصل بإعداد برنامجه، بغرض التكفل بمتجر يبيع فيه بضاعته، بخلاف تكفله بمصروفات رحلتي حج وعمرة.

وقال الإعلامي عمرو، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المعروض بفضائية "MBC مصر": "اتصل بنا رجل أعمال سيتكفل بمتجر لعم ربيع بطل الفيديو.. برتقال عم ربيع ذهب.. رجل الأعمال أهداه رحلة عمرة ورحلة حج".

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