بائع الفاكهة صاحب واقعة رمي البرتقال على شاحنة غزة: تحركت بقلبي

رجل أعمال تبرع بمحل وآخر بعمرة

كشف ربيع حسن بائع فاكهة بالحواميدية صاحب رمي البرتقال على شاحنات متجهة إلى غزة، تفاصيل الواقعة، قائلا "عملت كل حاجة من قلبي".



وأضاف ربيع حسن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة: "كنت بروح كل يوم واسمع التليفزيون ادعي للشعب الفلسطيني، ولما شوفت العربيات رميت عليها من قلبي البرتقال، وياريت كان عندي حاجات احسن من كده وكنت عملت، واتحركت بقلبي".

وتابع: "الناس بتكلمني من كل حته في مصر وبرا مصر، وكل اللي نفسي فيه اعيش مستور ومش عايز حاجة تاني".

فيما أعلن الإعلامي عمرو أديب، عن تبرع احد رجال الأعمال بمحل له، ورجل أعمال آخر برحلة الحج.

