تضامنا مع أهلنا في غزة.. جامعة الجلالة تشارك بماراثون خيري

شاركت جامعة الجلالة الأهلية، في الماراثون الخيري الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية، تحت عنوان “تضامناً مع أهلنا في غزة”.

ويأتي الماراثون في إطار دعم القضية الفلسطينية ومساندة قطاع غزة، حيث يجمع الماراثون المشاركين من مختلف الأعمار والخلفيات، ووصل عدد المشاركين ما يقرب من 10 آلاف مشارك للركض من أجل القضية والمساهمة في دعم أهالي قطاع غزة في ظل الظروف الراهنة، من خلال جمع التبرعات لمساعدة أهالي القطاع.

وتشجع الفعالية المشاركين على جمع التبرعات من خلال حملات توعوية وتشجيعية تم تنظيمها قبل وأثناء الماراثون، حيث تم بالفعل جمع عدد من التبرعات لتجهيز قافلة من الشاحنات الغذائية مكونة من 50 شاحنة، تم إطلاقها من موقع الفعالية، كما تضمنت الفعالية فقرات ترفيهية للأطفال وأنشطة ثقافية لتعزيز الروح الإيجابية والتضامن بين المشاركين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمهندسة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، والدكتورة رنا زيدان امين عام الجامعة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من الشخصيات العامة، بجانب طلاب جامعة الجلالة وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في الفعاليات.

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