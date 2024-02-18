أبوعوف وشاهين| ارتفاع جنوني لأسعار القهوة في مصر.. ما هي الأسباب؟

ارتفعت أسعار البن في مصر بشكلٍ ملحوظ، ووصلت بعض الأنواع إلى أكثر من 900 جنيه للكيلو جرام.

أثار هذا الارتفاع قلق محبي القهوة، كثيرون لم يعد بمقدورهم شراءها كما كان في السابق، مما أدى إلى تذمرهم وخوفهم من المزيد من الارتفاعات في المستقبل.

أكد حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، في تصريحات تلفزيونية، أن سعر البن يتأثر بعدة عوامل، منها سعر الدولار، وسعر البورصة العالمية للبن، وتكلفة الشحن.

تأثير الدولار على أسعار البن

وتلعب العديد من العوامل دورًا في ارتفاع أسعار البن، بدءًا من سعر الدولار الذي يؤثر على تكلفة الاستيراد، مرورًا بسوق البورصة العالمية للبن التي تعتبر من أهم البورصات عالميًا بعد سوق النفط، وصولًا إلى الأزمات الطبيعية التي تواجه الدول المصدرة للبن وتؤثر على إنتاج المحصول.

يرتبط سعر البن بشكل وثيق بسعر الدولار، فمع ارتفاع الدولار ترتفع تكلفة استيراد البن، مما يؤدي إلى زيادة أسعاره في السوق المحلية، وتعتمد الكثير من الدول على استيراد البن، مما يجعلها عرضة لتغيرات سعر الدولار.



كما تعتبر بورصة البن من أهم البورصات العالمية، ويتم تحديد أسعار البن العالمية بناءً على العرض والطلب. وتؤثر العديد من العوامل على أسعار البن في البورصة، مثل توقعات الإنتاج، والحالة الجوية، والأحداث السياسية والاقتصادية. وأي ارتفاع في أسعار البن في البورصة العالمية ينعكس على أسعاره في الأسواق المحلية.

فيما تواجه الدول المصدرة للبن أحيانًا أزمات طبيعية مثل الجفاف أو الفيضانات، مما يؤثر على إنتاج المحصول، ويؤدي انخفاض الإنتاج إلى قلة المعروض من البن في السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.



تشهد أسعار البن ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل كالآتي: “ارتفاع سعر الدولار، وتأثير التوترات في منطقة البحر الأحمر على مسار السفن مما يجعلها تتجه إلى مسار أطول وأكثر تكلفة، كما تؤدي زيادة تكاليف الشحن إلى ارتفاع أسعار البن في السوق”.

أسعار البن بالأسواق

-كيلو بن شاهين (محوج العميد) 940 جنيها

-قهوة برازيلية محمصة وسط أبو عوف- 200 جرام 210 جنيهات

-قهوة برازيلية محمصة وسط أبو عوف- 400 جرام 390 جنيها

-قهوة تركي غامقة من أبوعوف 250 جراما 175 جنيها.

-قهوة عربي من أبوعوف 250 جراما 599 جنيها.

-قهوة تركي بن وسط، محوج من أبو عوف 250 جراما، علبة 240 جنيها.

-عبوة قهوة برازيلية محمصة خفيفة - 100 جم 110 جنيهات

-قهوة سريعة التحضير بنكهة البندق من أبوعوف- 250 جراما 165 جنيها.

أرخص أسعار البن

-مزيج بن برازيلي (قهوة تركية) وزن 500 جرام وسعره 330 جنيها.

-مزيج بن كولومبي (قهوة تركية) وزن 500 جرام وسعره 340 جنيها.

-بن اندونيسي أرابيكا طحن ناعم وزن 500 جرام وسعره 310 جنيهات

-بن إندونيسي روبوستا وزن 250 جراما وسعره 269 جنيها.

جدير بالذكر أن كوب القهوة يعد من العادات اليومية الأساسية لكثير من المصريين، ويُمثل بداية يومهم ورفيقهم في العمل والدراسة، لكن ارتفاع أسعار البن يُهدد هذا التقليد، وأصبح البعض يُقلّل من استهلاكه أو يُلغي شرائه من المقاهي.