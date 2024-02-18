بالعيش الناشف والفول الصويا.. طبيبة تكشف العالم السري عن غش البن لمصنع شهير

تصدر ملف غش البن الذي أثارته الدكتورة شيرين زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء، عبر صفحتها الشخصية على “فيسبوك”، جدلا واسعا، حيث كشفت غش البن لأحد المصانع المعروفة والشهيرة.

وقالت شيرين زكي إن هناك ما يسمى “اسطمبات بن”، وهي عبارة عن مكونات لا علاقة لها بالقهوة والبن، وهي “فول صويا، ومحسنات كيميائية، وطعم البن، وطعم التحويجة، وعيش رجوع، وعيش ناشف” يتم طحنها وتشكيلها بما يعرف باسطمبات البن، وتأخد نفس شكل حبوب البن الحقيقية.

ولذلك أكدت رئيس لجنة سلامة الغذاء أن طحن البن أمامك ليس مقياسا لعدم غشك في شراء البن.