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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الدفاع يحذر من اتساع دائرة العمليات العسكرية في قطاع غزة

صدى البلد

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وفداً من لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب آدم سميث زعيم الأقلية باللجنة وذلك خلال زيارتهم الرسمية لجمهورية مصر العربية.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات على صعيد الأزمة بقطاع غزة ، كذلك تبادل الرؤى حول ضرورة عدم اتساع دائرة العمليات العسكرية بما يضمن عدم زعزعة ركائز الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وكذا المساعى المصرية المترامية لتحقيق وقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع ، فضلاً عن الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستدام للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفيرة الأمريكية بالقاهرة.

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وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى لجنة الخدمات المسلحة مجلس النواب الأمريكي آدم سميث قطاع غزة

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