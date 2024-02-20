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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بأسعار مخفضة.. التموين: اللحوم والدواجن متوفرة في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان

منتجات اللحوم والدواجن
منتجات اللحوم والدواجن

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بمنافذ الشركات التابعة للوزارة والمجمعات الاستهلاكية، حيث تطرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 250 جنيها للكيلو واللحوم المجمدة المكعبات بسعر 170 جنيها والدواجن المجمدة البرازيلي وإنتاج محلي بسعر 100 جنيه للكيلو.

وحول إمكانية طرح اللحوم والدواجن على بطاقات التموين بأسعار مخفضة أوضح مصدر داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية أن اللحوم والدواجن متوفرة بالمجموعات الاستهلاكية بالفعل بأسعار مخفضة عن الأسواق ويمكن للمواطن المستفيد من الدعم الحصول عليها أو غير المستفيد من الدعم أيضا.

ونوه المصدر بأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية توفر اللحوم السودانية الطازجة والمجمدة والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة عن الأسواق في المنافذ التابعة منها المجمعات الاستهلاكية بسعر 250 جنسها لكيلو اللحوم السودانية الطازجة و170 جنيها سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد و100 جنيه سعر الدواجن المجمدة.

 

التموين اللحوم والدواجن السلع الغذائية لمجمعات الاستهلاكية اللحوم الطازجة

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