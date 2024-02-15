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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل توقيع اتفاقية استيراد اللحوم من البرازيل

استيراد اللحوم
استيراد اللحوم

كشف الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة لخدمات البيطرية تفاصيل الاتفاق بين مصر والبرازيل لاستيراد اللحوم.

 

وأوضح إيهاب صابر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دي ام سي” المذاع عبر قناة “دي ام سي” أن البرازيل أحد أهم منابع اللحوم على مستوى العالم نتيجة لتوفر ثروة حيوانية ضخمة بسبب  طبيعة الأرض هناك والمراعى الطبيعية.

 

وأضاف إيهاب صابر أنه بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم ستستفيد مصر باستيراد اللحوم المجمدة والمبردة من البرازيل.

 

40%

 وأوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن مصر تستورد ما لا يقل عن 40% من احتياجاتها من اللحوم وما تم توقيعه اليوم يضمن سلامة الحيوانات قبل ذبحها وكذلك سلامة اللحوم التي يتم استيرادها من البرازيل.

اللحوم المجمدة المراعي الطبيعية برنامج “مساء دي إم سي” ثروة حيوانية خدمات البيطرية سلامة اللحوم

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