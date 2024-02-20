محافظ الوادي الجديد: توفير كميات من اللحوم البلدية بسعر 320 جنيها

قال محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط إنه تم توفير كميات من اللحوم البلدية الطازجة بسعر 320 جنيهًا، للكيلو وأسماك طازجة وخضروات وفاكهة وسلع تموينية بالمنافذ؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار.

أضاف المحافظ - في بيان اليوم، الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية.

قال رئيس مركز الخارجة جهاد متولي إنه يتم طرح كميات من الخضروات والفاكهة بجميع منافذ المركز يوميًا بأسعار مخفضة للمواطنين، مشيرا إلى طرح منتجات الألبان والأسماك واللحوم والدواجن بأنواعها في معرض منتجات القرى التابعة للمركز.