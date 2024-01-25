احذر هذا النوع من اللحوم .. يؤدي للإصابة بـ أمراض خطيرة

بعد إجراء تجربة على اللحم المزروع، خلال الفترة الماضية ،نشر الشيف العراقي شە ماڵع بث مباشر عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام".

أكد الشيف شە ماڵع أن اللحوم المزروعة ليست جميعها آمن، لذلك يجب الحذر عند تناولها والتأكد من سلامتها عن طريق الفحص فإذا وجدت أي بقع زرقاء أو خضراء أو وجدت نسيج اللحم غير متماسك فتخلص منها فورا ولا تأكلها.

أضرار اللحم المزروع



وفي هذا الصدد نرصد ما هو اللحم المزروع وأضراره على صحة الإنسان

،وفقا لموقع Verywellhealth



ما هو اللحم المزروع؟

تم تطوير تقنية اللحوم المستنبتة أو المزروعة لإنتاج لحم حيواني في المختبرات بدون الحاجة إلى تربية الحيوانات، حيث تتمتع هذه اللحوم ببنية ونسيج مشابه للحوم التقليدية، وتعتبر بديلاً جيدًا للأشخاص الذين يعارضون استهلاك اللحوم الحيوانية.



هل اللحوم المزروعة في المختبر آمنة؟

قالت آشلي كيتشنز، من مركز سلامة الأغذية الأمريكي إنه “من غير المعروف ما إذا كانت اللحوم المزروعة في المختبر ستشكل أي مخاوف تتعلق بالسلامة، سواء أكثر أو أقل من اللحوم التقليدية”.

وأشارت كيتشنز أن “اللحوم المزروعة في المختبر لا تحتوي على جهاز مناعي يعمل بشكل كامل، لذا يعتقد أنها أكثر عرضة للتلوث.”

و قالت مايا كيري “اللحوم المزروعة في المختبر يمكن أن تكون أفضل من اللحوم التقليدية فيما يخص اعتبارات السلامة”.

وأوضحت: “لا يتم استخدام المضادات الحيوية والعوامل المضادة للفطريات على الإطلاق أثناء عملية إنتاج اللحوم المزروعة، ولكن يمكن استخدامها بكميات صغيرة جدًا خلال مراحل ما قبل الإنتاج، ولذلك، فإنها لن تساهم في مقاومة المضادات الحيوية ومن المرجح أن تؤدي إلى عدد أقل من الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية”.

وأضافت كيري: “العديد من الأمراض التي يواجهها البشر مصدرها الحيوانات، ويمكن أن تقدم زراعة اللحوم في المختبر حلًّا آمنًا”.

وواصلت: “للحد من مخاطر الأمراض الحيوانية المنشأ، يتم فحص الخلايا المستخدمة في إنتاج اللحوم المزروعة بعناية والتأكد من عدم وجود مسببات الأمراض المعدية، بما في ذلك الفيروسات والبكتيريا والميكروبات الأخرى”.