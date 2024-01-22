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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 أطعمة يجب على مرضى الغدة الدرقية تجنبها ..تسبب أضرارا صحية خطيرة

الغدة الدرقية
الغدة الدرقية

الغدة الدرقية هى إحدى غدد الجسم المهمة  نظرا لمسؤوليتها عن إنتاج الهرمونات، وتنظيم معدل الأيض في الجسم وكذلك وظائف القلب والجهاز الهضمي، والمحافظة على العضلات، ونمو المخ، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة العظام.

وعلى الرغم من أنّ ضعف الجهاز المناعي يُعدّ السبب الجذري وراء مشاكل الغدة الدرقية؛ إلّا أنّ النظام الغذائي يُمكن أن يلعب دوراً مهمّاً في تنظيم وظائف الغدة الدرقية؛ فقد يساعد اتّباع نظامٍ غذائيٍّ صحيٍّ؛ على دعم وظائف الغدة الدرقية والتخفيف من المشاكل فيها.

وفقا لموقع "webtekno "، أكدت العديد من الدراسات وجود بعض الأطعمة التي يجب على مرضى الغدة الدرقية بشكل عام تجنبها حفاظا على صحتهم ومنعا لتفاقم مشكلتهم.

أطعمة ممنوعة لمرضى الغدة الدرقية:

الملح:

الأطعمة الغنية باليود.. يُمكن أن يؤدي الإفراط في تناول اليود إلى تفاقم مفرط في نشاط الغدة الدرقية، وذلك عن طريق دفع الغدة الدرقية إلى إنتاج كميّاتٍ كبيرةٍ من هرمون الغدة الدرقية، لذلك يجب على الأشخاص الذين يُعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية تجنُّب تناول كمياتٍ مفرطةٍ من الأطعمة الغنيّة بالملح واليود.

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الصويا:
الصويا يُمكن أن تتداخل الصويا مع بعض علاجات فرط نشاط الغدة الدرقية، ولذلك يُنصح بتجنُّب أو التقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على الصويا؛ مثل حليب الصويا ،صلصة الصويا،مبيّضات الصويا.

السكر:
إذا كنت تعاني من مشكلة في الغدة الدرقية، سواء قصور بها أو فرط نشاط، فاحرص على الانتباه إلى مستويات السكر في الدم، فإن تناول وجبة خفيفة من الأطعمة السكرية بشكل يومي يمكن أن يؤدي إلى زيادة إفراز البنكرياس ما يؤدي إلى مقاومة الأنسولين، ويترتب عليه تلف الغدة الدرقية نتيجة انخفاض مستويات الهرمون الذي تفرزه.

الغدة الدرقية الهرمونات القلب الجهاز الهضمي العضلات الكلى الملح

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