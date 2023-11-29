انتبه.. علامات مبكرة تشير لوجود خلل في الغدة الدرقية

قد يحدث قصور فى الغدة الدرقية عندما لا تفرز الغدة ما يكفي من الهرمون الدرقي ،ويُطلق على هذه الحالة أيضا نقص نشاط الغدة الدرقية، وتؤدي المستويات المنخفضة أو المرتفعة من الهرمونات إلى الإصابة بأمراض الغدة الدرقية، وتشمل "قصور الدرقية" ..وهناك علامات مبكرة تشير الي خلل في الغدة الدرقية وفقا لموقع medical express



علامات مبكرة تشير الي وجود خلل في الغدة الدرقية :

عند حدوث اضطراب في إفراز هذه الهرمونات قد يسبب الإمساك أو الإسهال، مع ظهور الألم.

الشعور بالحكّة يمكن أن يكون أحد أعراض قصور الغدة الدرقيةوجفاف الجلد.

فرط نشاط الغدة الدرقية،يرتبط بمضاعفات الحمل ومشكلاته المختلفة، ومشاكل في الإباضة وضعف الخصوبة.

الشعور بسرعات عدد ضربات القلب،وضيق التنفس

وارتفاع ضغط الدم،اوانخفاض ضغط الدم

فقد تكون هذه إشارة إلى اضطراب عمل الغدة الدرقية.



ووفقا للأطباء، العديد من الناس يتقلب مزاجهم واهتمامات لتغير مزاجهم ويستمرون في نمط حياتهم المعتاد، ولكن هذا قد يسبب أمراضا نفسية.

عند اضطراب عمل الغدة الدرقية يصبح الجلد أكثر حساسيةويظهر عليه الطفح الجلدي وتتكرر الالتهابات يصبح الجلد جافا مسببا الحكة.

عندما يشعر الإنسان بالبرد دائما أو بالحر في الظروف الطبيعية.

عند انخفاض الوزن أو زيادته من دون سبب او فرط في تناول الطعام حتى إذا كان يتبع حمية غذائية خاصة ويمارس النشاط البدني يوميا.