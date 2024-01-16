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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مخاطر مشروبات الطاقة.. تحتوي على الكافيين وتوقف القلب وترفع ضغط الدم

مشروبات الطاقة
مشروبات الطاقة

حذر باحثون بجامعة بون في ألمانيا من أن مشروبات الطاقة المليئة بمادة الكافيين يمكن أن تغير من طريقة نبضات القلب.

وأوضح الباحثون ، أن الكافيين الاصطناعي هو ذلك الموجود في معظم مشروبات الطاقة، بينما الكافيين الطبيعي هو ما تجده في القهوة.

وتابع فريق الباحثين: إلا أن الكافيين الاصطناعي ارتفع تأثيره في الجسم بسرعة بعد 30 دقيقة من شربه، قبل أن يتباطأ ويقل مفعوله خلال 60 إلى 90 دقيقة، فيما شهد الكافيين الطبيعي "ارتفاعا وتحسنا تدريجيا في الأداء" استمر لفترة أطول.

وتمكن الفريق البحثي الألماني من إجراء فحوصات لـ17 شخصا بعد ساعة من تناولهم لأحد مشروبات الطاقة.

وأظهرت الدراسة، أن تقلصات القلب كانت أكثر نشاطا بعد تناول ذلك المشروب،الذي يحتوي على كمية أكبر من الكافيين.

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وقال الباحثون في جمعية الطب الإشعاعي في أمريكا الشمالية، إن الأطفال والأشخاص الذين لديهم بعض المشكلات الصحية ينبغي أن يتجنبوا تلك المشروبات.

وقال جوناس دورنر، أحد الأطباء بفريق البحث: "حتى الآن، لم يكن سبب واضح عن  التأثير الذي تسببه مشروبات الطاقة على وظيفة القلب."

وأضاف: "هناك أعراض جانبية عديدة يعرف أنها ترتبط بالجرعات الكبيرة من الكافيين، بما في ذلك المعدل السريع لضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى توقف القلب، أو الموت المفاجيء في أسوأ الحالات.

وأضاف الاتحاد البريطاني للمشروبات غير الكحولية إن مشروبات الطاقة هذه ليست للأطفال.

الكافيين مشروبات الطاقة الكحوليات الاطفال ضغط الدم المرتفع

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