عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيب يحذر من مرض منتشر في الشتاء ..قد يسبب الوفاة

النزلات المعوية
النزلات المعوية

النزلة المعوية هي عدوى فيروسية أو بكتيرية أو طفيلية تصيب الأمعاء الدقيقة والغليظة، وتؤثر سلبًا على حركتها، وتتسبب في تهيج الجهاز الهضمي،وفي هذا السياق قال الدكتور محمد عبد الحليم  استشاري طب  الاطفال أن اشهر سببين لوفيات الأطفال حول العالم وموسمهم هذه. الايام هي النزلات المعوية 
وأشار ان النزلة الشعبية الحادة فى الاطفال الرضع. والنزلة المعوية الفيروسية (بفيروس الروتا) من أخطر النزلات التي يتعرض لها الطفل 
وحذر الدكتور محمد عبد الحليم من إذا كان الرضيع  اقل من سنتين تعرض  لكحة شديدة او  اسهال شديد  يجب الانتباه لذلك ويجب علي كل ام "  الا تقول إن طفلها  بيسنن او هبعت اسأل ع الصفحة للدكتور  او اجرب علاج بتاع الدور اللى فات" . لأن كل ساعة تأخير بتفرق في صحة الطفل

 

txt

سريع الانتشار| احذروا متحور كورونا "jn1 "الجديد .. تعرف على أعراضه

txt

احذر.. كتم العطس يعرض حياتك للخطر |أبرزها نزيف المخ

txt

البقع البيضاء| مرض جلدي خطير يصيب الأطفال.. تعرف على أسبابه

txt

تقرحات الفم تشير إلى إصابتك بمرض خطير.. احذر

وشدد أن بأخذ الحيطة والحذر خاصة الايام القادمة لأنها اصعب فترة  على صحة الأطفال....

وتابع أن من علامات النزلة المعوية كالتالي:

- سرعة التنفس مع نتة أو زراق للطفل..
- كحة مصحوبة بارتفاع درجة الحرارة..
- شرقة متكررة مع كل راضعة..
- لهفة الطفل على الماية وقلة كمية التبول..

العدوى فيروسية، يعتمد علاجها على تناول الأدوية التي تحفز الجهاز المناعي على مقاومة الفيروس، فضلًا العقاقير المعالجة للأعراض المصاحبة للمرض، خاصةً الإسهال.

- العدوى بكتيرية، يكمن علاجها في تناول المضادات الحيوية، التي يتم تحديدها بعد عمل مزرعة للبراز، للتعرف على نوع البكتيريا المسببة للمرض.

- العدوى الطفيلية، يمكن علاجها بمضادات الطفيليات.

النزلة المعوية العدوى الفيروسية العدوى البكتيرية الجهاز الهضمي الأمعاء الدقيقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة دهب المصرية

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

أحسن لاعب بالأهلي.. حسن المستكاوي يشيد بتأهل الأحمر إلى نهائي السوبر

50 جنيها| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن الآن.. وهذا ثمن البيض

4 أيام.. غلق محاور حيوية بمدينة نصر بسبب المونوريل |تفاصيل

عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق المحلية

«الذهب اتجنن»| الأصفر يسجل أعلى قمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

موضوعات متعلقة

مشروب شتوي فوائده للجسم غير متوقعة .. احرصوا على تناوله

تقرحات الفم تشير إلى إصابتك بمرض خطير.. احذر

أكلة الأطفال المفضلة .. طريقة عمل برجر ستيك بصوص الجريفي

جزء من الدجاج .. "مقوي" طبيعي للمناعة بدلا من الأدوية

وجبه غذائية متكاملة.. طريقة عمل العجه بمذاق شهي ولذيذ

الصحة العالمية تحذر من مادة نستخدمها يومياً.. تسبب السكر والسكتات الدماغية

بعد عملية ماجد المصري.. مخاطر عمليات الليزك على العيون

بعد خضوع ماجد المصري لإجرائها.. متى نلجأ إلى عملية الليزك في العين

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الشرطة الهندية بعد وقوع إنفجار قوي قرب السفارة الإسرائيلية

التمرد وحجب الثقة والمظاهرات.. هآرتس تنشر روشتة إجبار نتنياهو على التنحي

رئيس الكونغو الديمقراطية يعرب عن تقديره لمساهمة مصر في دعم العملية الانتخابية

تفاصيل انفجار عبوة ناسفة قرب السفارة الإسرائيلية في الهند.. فيديو

أبو العينين يهنئ الأهلي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا: مباراة شرفت الكرة المصرية وعكست روح الأخوة بين الناديين

توفير النواقص من المستلزمات والأدوية والمستهلكات..اجتماع عاجل لوزارة الصحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنطقة الغربية العسكرية تنفذ عدداً من الأنشطة المجتمعية لخدمة أبناء محافظة مطروح

يمكنهم الإنجاب دون تزاوج.. إليكم أغرب 5 حيوانات حول العالم| صور

هتلبس أيه في رأس السنة.. الأرصاد تفاجئ المواطنين.. ايه الحكاية

حصاد 2023.. نجوم ونجمات دخلن القفص الذهبي

فيديو

السفاح الصامت كلمة السر.. كشف غموض مصرع أسرة كاملة في الشرقية «فيديوجراف»

35 مليون متابع في 9 ساعات|كلمات محمد صلاح عن غزة تلهب المشاعر «فيديوجراف»

منخفض جوي وأمطار تضرب البلاد .. ماذا سيحدث ؟

الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور | تعرف عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ