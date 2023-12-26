عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تقرحات الفم تشير إلى إصابتك بمرض خطير.. احذر

تقرحات الفم
تقرحات الفم

يصاب المرضى الذين يعانون من التهاب الفم بتقرحات بشكل متكرر، إذ يعاني بعضهم من ظهور قرحة الفم ويشعر المريض في البداية بألم حارق، وفي غضون يوم أو يومين تتطور قرحة آكلة على النسج للفم ،ويعتبر الفم أحد أهم الأعضاء التي تعكس الحالة الصحية للجسم، وقد يعاني المرضى من تورم واحمرار في بطانة الفم، أو من قرحات مفردة ومؤلمة، وهناك بعض العلامات التي تظهر قد تدل على وجود أمراض خطيرة مثل السرطان وفيروس نقص المناعة  "الإيدز"..نرصد بعض هذه العلامات وفقا لموقع health remediez

 

علامات بالفم تشير الي الاصابة بامراض خطيرة:

- كشفت بعض الدراسات، أن أمراض اللثة قد تهدد المصابين بها بخطر السكري ومشاكل القلب

العدوى الفيروسية:

تعد من أشكال العدوى الناجمة عن الفطريات أو البكتيريا ،ويمكن أن يسبب قرحات متعددة على الفم ،تنجم هذه القروح عن فوعة فيروسية بعد فترة هجوع، حيث إنها مثل فيروس الهربس البسيط، مما يبقى الفم مؤلماً لعدة أشهر أو سنوات، أو حتى بشكل دائم بعد تلتئم القروح.

جفاف الفم:

يكشف جفاف الفم عن العديد من الأمراض، منها،السكري، خاصةً إذا كان المريض يعاني أيضًا من العطش المستمر وكثرة التبول ،القلاع الفموي، وهو التهاب فطري يظهر على هيئة طبقة بيضاء في الفم أو الحلق ،نقص فيتامين ب في الجسم.

مرض السكري
مرض السكري، يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وتشمل أعراضه الشائعة، إلى التبول كثيرًا على غير المعتاد، مع فقدان الوزن والتعب.
ويعد وجود رائحة نفس “فاكهية”، ناتجة عن تحول نسب السكر العالية إلى طعم الحموضة، علامة على الإصابة بالمرض.

txt

بعد عملية ماجد المصري.. مخاطر عمليات الليزك على العيون

txt

بعد خضوع ماجد المصري لإجرائها.. متى نلجأ إلى عملية الليزك في العين

txt

هيئة الدواء الامريكية تحذر من حقن اذابة الدهون: تسبب كوارث صحية

txt

الصحة العالمية تحذر من مادة نستخدمها يومياً.. تسبب السكر والسكتات الدماغية


سرطان الدم:

تشمل تقرحات الفم لسرطان الدم خارج الفم الحمى وفقدان الوزن والتعب وسهولة الإصابة بالكدمات والبقع الحمراء الصغيرة على الجلد ونزيف الأنف المتكرر ،ويمكن أن تكون اللثة المتورمة والدموية والمتقرحة أيضا علامة على وجود سرطان الدم.

 

 

الفم تقرحات الفم إلتهاب الفم قرحة الفم سرطان الفم جفاف الفم مرض السكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيها| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن الآن.. وهذا ثمن البيض

«الذهب اتجنن»| الأصفر يسجل أعلى قمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 مفاجأة

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

أحسن لاعب بالأهلي.. حسن المستكاوي يشيد بتأهل الأحمر إلى نهائي السوبر

صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

منخفض جوي وأمطار تضرب هذه المناطق.. التفاصيل الكاملة للطقس

حمام وبط| قصة أعجب سرقة في مصر.. خطفوا عشا العريس ليلة الدخلة

الخضري: تصرف مدرب فيوتشر خلال المؤتمر الصحفي غريب.. والبدري الأفضل لتدريب بيراميدز

موضوعات متعلقة

أكلة الأطفال المفضلة .. طريقة عمل برجر ستيك بصوص الجريفي

جزء من الدجاج .. "مقوي" طبيعي للمناعة بدلا من الأدوية

وجبه غذائية متكاملة.. طريقة عمل العجه بمذاق شهي ولذيذ

الصحة العالمية تحذر من مادة نستخدمها يومياً.. تسبب السكر والسكتات الدماغية

بعد عملية ماجد المصري.. مخاطر عمليات الليزك على العيون

بعد خضوع ماجد المصري لإجرائها.. متى نلجأ إلى عملية الليزك في العين

هيئة الدواء الامريكية تحذر من حقن اذابة الدهون: تسبب كوارث صحية

انتبه .. 6اشخاص ممنوعون من تناول البصل نهائياً.

ترشيحاتنا

وسط ترقب أسعار الفائدة.. النفط العالمي مستقر

بعد قليل.. بدء محاكمة المتهم بتقليد الأختام الحكومية

بسنت يوسف: شيرين وحسام حبيب هيرجعوا لكن في السر| شاهد

زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب إندونيسا

الإحصاء السعودية: الميزان التجاري يحقق فائضا للشهر الـ38 على التوالي

في مركز للإيواء.. فلسطينية تنجب 4 توائم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهرة مع ذكريات النجوم| يحيي شاهين نسي يربط المايوه.. وشادية استلفت شراب معجبة

السفاح الصامت كلمة السر.. كشف غموض مصرع 6 أشخاص بأسرة واحدة بالشرقية

«نور الريس» يعيد مصطفى كامل للسينما

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

فيديو

قفزة فى نسب استماع «3 ساعات متواصلة» لـ روبي بعد الهجوم عليها

أغنية مثيرة وهذا رد النقابة.. روبي تثير الجدل بأغنية وشكل جديد/فيديوجراف

ياسمين صبري عن التعاون مع محمد إمام: وجود كيميا بيننا أهم حاجة|خاص

كوكاكيين بالملايين .. العثور على طرود غامضة على أحد شواطئ أستراليا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ