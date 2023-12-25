بعد عملية ماجد المصري.. مخاطر عمليات الليزك على العيون

بعد اجراء الفنان ماجد المصري عملية الليزك في عينيه ..بسبب مشاكل في الشبكية ..قد يلجأ الكثير من الأشخاص إلى عملية الليزر للعيون،للتخلص من النظارات الطبيّة والتشوهات البصرية التي لم يكن يمكن علاجها باستخدام هذه النظارات الطبية ،تعتبر عمليات تصحيح النظر بالليزر أهم وأشهر العمليات التي تجرى في العيون ،ورغم مميزات عملية تصحيح النظر المتعددة إلا أنه يظل لها بعض المخاطر والأضرار.

مخاطر عملية الليزر للعيون:

التهاب العين والإصابة بالعدوى، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب إهمال عملية التعقيم.

-الإصابة بقرح القرنية.

-تضرر الرؤية الليلة.

- عدم تصحيح عيوب الإبصار الذي يعاني منه المريض، ويرجع ذلك عادة إلى الخطأ الطبي في التشخيص والفحوصات.

-تندب القرنية أو مشاكل دائمة في القرنية، ما يؤدي إلى صعوبة ارتداء العدسات اللاصقة مرة أخرى.

- انخفاض في حساسية التباين.

- وهج عند الرؤية.

- مشاكل في قيادة السيارة ليلاً.

- بقع حمراء أو وردية في بياض العين.

- تدهور الرؤية أو فقدان البصر الدائم.

- خشونة القرنية.

- جفاف العين