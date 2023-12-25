بعد خضوع ماجد المصري لإجرائها.. متى نلجأ إلى عملية الليزك في العين

كشف ماجد المصري اليوم عن خضوعه لعملية جراحية في العين ..واشار أنه خضع اليوم لعملية جراحية في الإمارات بعد قطع في شبكية العين ليقول: "الحمد لله على كل حال عملت عملية الليزر، عندي قطع في الشبكية، فعملت عملية في المركز الأسباني في أبو ظبي"..

ويلجأ الكثيرون إلى عملية الليز في العين ، عندما تعاني العيون من مشاكل مختلفة تؤدي إلى عدم وضوح الرؤية، وذلك بسبب عدم انكسار الضوء بشكل صحيح يسمح للشبكية بالرؤية الواضحة، فإن الرؤية تكون ضبابية.. ويحدث هذا التشويش بسبب الفرق بين شكل القرنية وطول العين، مثل حدوث قصر النظر بسبب زيادة تحدب القرنية وطول المسافة بين عدسة العين والشبكية أكثر من الطبيعي. .نرصد متي يتم اللجوء الي عملية الليزر وفقا لموقع patterns

لماذا اللجوء إلى عمليات الليزر؟



- يجب أن تكون الحالة الصحية للعين مستقرة.

- يجب أن تكون بصحة جيدة عموماً ، إذ لا يُنصح بإجراء عملية الليزك لمرضى السكري والتهاب المفاصل الروماتيزمي والذئبة والقوباء (عدوى العين) أو إعتام عدسة العين.



- لا ينصح للحوامل أو المرضعات بإجراء عملية الليزك، لأن هذه الحالات يمكن أن تؤثر على قياسات العين مؤقتاً.

- إذا كان المريض يتعاطى بعض الأدوية، مثل Accutane أو Cardarone أو Imitrex، أو أي أدوية يتم تناولها عن طريق الفم.



- يجب ألا يقل عمر الشخص عن 18 سنة. وغالباً يفضل أن يكون العمر 21 عاماً وذلك لأن الرؤية قد تتغير عند الأشخاص الذين تقل عمرهم عن 18 عاماً. لكن هناك حالة استثنائية واحدة، هي الطفل الذي يعاني من قصر النظر الحاد في عين واحدة فقط. عندها يمكن استخدام الليزر لتصحيح قصر النظر وذلك من أجل منع الإصابة بالحول.



- يجب تحقيق الموازنة بين المخاطر والفوائد الناجمة. فإذا كان الشخص سعيداً بارتداء النظارة أو العدسات اللاصقة، قد لا يحتاج إلى إجراء عملية الليزك.

- تؤدي عملية الليزك عند من يعانون من قصر النظر الناجم عن الشيخوخة إلى رؤية غير واضحة، وقد ترى إحدى العينين القريب والأخرى البعيد. وتسمى هذه الحالة عندئذ أحادية الرؤية.

- قد تحتاج بعض الحالات إلى إجراء الليزك لعين واحدة فقط، وعندها يُنصح بالاستفسار لدى الطبيب حول السلبيات والإيجابيات.