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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هيئة الدواء الامريكية تحذر من حقن اذابة الدهون: تسبب كوارث صحية

مخاطر حقن إذابة الدهون
مخاطر حقن إذابة الدهون

أصدرت هيئة الدواء الأمريكية تحذيرًا من  الحقن التي تحتوي على فوسفاتيديل كولين أو ديوكسيتشولات الصوديوم، حيث لم تتم الموافقة على أي من تلك المواد  من جان إدارة الغذاء والدواء..وحذرت إدارة الغذاء والدواء الامريكية من هذه الحقن التي تستخدم في اذابة الدهون من الخلايا  الدهنية في مناطق معينة من الجسم، لما تسببه الحقن من تشوهات والالتهابات بالجسم.


وحذرت الهيئة  من شراء منتجات إذابة الدهون من مواقع الإنترنت، ونصحت بالحصول على الاستشارة الطبية بشأن العلاجات المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء.


ونبهت الي أن  إلى بعض المستهلكين الذين اشتروا الجرعات غير المعتمدة عبر الإنترنت، وقاموا بحقن الأدوية بأنفسهم.
ويجب على الأشخاص الذين تلقوا هذه الحقن ويعانون من آثار جانبية طلب الرعاية الطبية.


وفقاً إدارة الغذاء والدواء الأميركية فإنها وافقت على دواء واحد فقط قابل للحقن لإذابة الدهون، وهو "كيبيلا".
وأشارت إدارة الغذاء والدواء الأميركية إن الاستخدام الآمن والفعال لحقن إذابة الدهون يتضمن حساب العدد الصحيح للحقن وموقعها، ووضع الإبر بشكل صحيح، وإدارة الحقن بطريقة آمنة ومعقمة من قبل أخصائي في الرعاية الصحية.

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وحذرت الهيئة من إن كثيرين تعرضوا للتشويه بسبب الحقن غير المصرّح بها لإذابة الدهون والتي تهدف إلى شد الذقن المزدوجة، وتبديد  الترهلات على طول الذراعين والفخذين والمعدة

وتعمل هذه الحقن  على تحطيم الخلايا الدهنية وتقليل رواسب الدهون في المناطق المحيطة بمناطق الحقن، لكن ردود الفعل السلبية الناجمة عن الحقن غير المعتمدة، تسبب ندبات، وتشوهات جلدية، وخراجات، وعقد مؤلمة،  والتهابات خطيرة.

حقن إذابة الدهون هيئة الدواء تحذر مخاطر حقن إذابة الدهون تبديد الترهلات الذراعين الفخذين كولين الصوديوم

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