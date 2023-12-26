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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر.. كتم العطس يعرض حياتك للخطر |أبرزها نزيف المخ

كتم العطس
كتم العطس

قد يشعر الشخص بالعطس نتيجة تراكم الأتربة، والبكتريا العالقة بالجهاز التنفسي، ويتعامل البعض مع العطس بوصفه مصدر إحراج، لذلك، يفضّلون كتمه عند تواجدهم في تجمعات، وقد يرغب البعض فى كتم العطس، بسبب عدم رغبته في نقل العدوى للآخرين، لأن العطس من الأعراض المصاحبة لعدد من الأمراض الفيروسية، مثل نزلات البرد، والإنفلونزا ، إلا أن كتم العطس يسبب العديد من الأضرار لصحة الإنسان.

 وفى هذا التقرير نرصد مخاطر كتم العطس وفقاً لموقعHealthline

 

مخاطر كتم العطس:

وفقًا للخبراء ، يمكن أن يؤدي الضغط الناجم عن كتم العطس إلى تمزق أو تمدد الأوعية الدموية في الدماغ

قد تضعف أحد الأوعية الدموية في الدماغ وتتسبب في تمزقها بسبب الارتفاع اللحظي لضغط الدم،  ويمكن أن تؤدي إلى نزيف في الجمجمة حول الدماغ.

ويقول العلماء إن كتم العطس، يؤدي إلى زيادة الضغط على أعضاء الجهاز التنفسي، مما يزيد من التعرض للمخاطر.

كتم العطس، قد يزيد من الضغط على الأوعية الدموية الموجودة في الممرات الأنفية.

يؤدي إلى الشعور بآلام شديدة بالصدر، ويتطلب علاج هذه المشكلة.

يتسبب الضغط الناتج عن كتم العطس يزيد من فرص الإصابة بنزيف في المخ،بسبب تمدد الأوعية الدموية الموجودة بالدماغ.

كتم العطس يتسبب في زيادة معدل نبضات القلب، وعادًة، لا يؤدي كتم العطس إلى الإصابة بالنوبة القلبية.

عند كتم العطس، يتم مرور الهواء المضغوط عبر أنبوب، يصل بين الأذن الوسطى والبلعوم الأنفي في كلٍ من الأذنين، الأمر الذي يتسبب في الإصابة بفقدان السمع، نتيجة تمزق طبلة الأذن.

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قد يؤدي كتم العطس إلى انتشار الجراثيم في الجيوب الأنفية أو الأذن الوسطى، مسببا الإصابة بالتهابات مؤلمة، وربما ينتج عنه أيضا نزف الأنف ، بحسب الطبيب.

يتسبب العطس أو العطس في توقف قلبك. قد يؤثر بشكل مؤقت على معدل ضربات قلبك.

وينصح الأطباء المتخصصون بعدم كتم العطس، مع مراعاة استخدام منديل ورقي أو حتى المرفق، منعا لانتشار الجراثيم في الهواء.

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