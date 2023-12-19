كلاكيت تاني مرة.. طبيب يحذر من خطورة الاستهانة بدور البرد عند الأطفال

حذر الدكتور محمد صلاح شبيب، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، من الاستهانة بأدوار البرد المنتشرة حالياً بين الأطفال.

وقال شبيب، عبر صفحته على “فيسبوك”، إنه من الضروري الحرص أكثر واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، ويجب ألا نتعامل مع هذا الدور على أنه دور برد عادي".

وأضاف: “الطفل يحط شنطته على ضهره وينزل على مدرسته ويقف طابور وسط زمايله ويقعد في الفصل طول النهار في مكان مقفول بيكح ويعطس وسخن، ونقول عادي دور هياخد وقته ويروح ده أذى وتعذيب للطفل ما بعده أذى، ليه بقى؟!”.



وتابع: “أقول لحضرتك.. دور الرشح اللي حضرتك ممكن تشوفي إنه بسيط هيقلب لدور برد تقيل، دور البرد مع المجهود وعدم الراحة هيقلب نزلة شعبية حادة، النزلة الشعبية الحادة هتؤدي إلى التهاب رئوي”.

واستطرد: “كل زملائه اللي حواليه معرضين لنفس المراحل مع زميلهم الطفل المريض والعدوى هتنتشر ونفضل في دايرة مش بتخلص”.

وحذر شبيب من علامات مع ظهورها على الطفل ممنوع المدرسة، والراحة واجبة، وهي:

"كحة شديدة متواصلة ممكن تصحي الطفل من النوم.

صوت صفارة مع نَفَس الطفل أو نهجان، لازم يكشف عند طبيب متخصص"

الطفل الرضيع لو رفض الرضاعة ميروحش الحضانة و لازم يكشف.

ارتفاع حرارة الطفل 38 أو أعلى لازم يرتاح ونتابع مع طبيب.

لو الطفل مش قادر ياخد نَفَسه بسبب الزكام الشديد.

لو الطفل رجع مرة أو مرتين سواء بسبب كحة شديدة أو رجع لأسباب أخرى

النكاف، وهو ورم ظاهر أسفل الأذن بسبب التهاب الغدد.

الطفل حتى وهو سليم لازم "الماسك" ده أهم من شنطة المدرسة نفسها.

أثناء دور البرد وراحة الطفل في البيت لزم يلبس "ماسك" لأن ما ينطبق على زمايله في المدرسة أكيد ينطبق برضه على الأسرة في البيت".

وقال: “دور المدرسة.. مهم جداً السادة المعلمين ياخدوا بالهم من الأعراض اللي بتظهر على الأطفال، وإذا لاحظوا حالة من الحالات اللي أشرنا إليها لازم يعزلوا الطفل عن زمايله ويتصلوا بأسرة الطفل ييجوا ياخدوه من المدرسة والتنبيه إلى ضرورة الراحة على الأقل أسبوع كامل في البيت مع سوايل دافئة ومتابعة مع الطبيب لحد الطفل ما يشد حيله و يستعيد عافيته”.

وأضاف: “بلاش في الوقت ده تقبيل الأطفال خااالص، خاصة تقيبل الأطفال الرضع لأن دي أكثر مرحلة ممكن بسهولة جداً دور البرد يقلب فيها إلى التهاب رئوي لا قدر الله”.

وتابع: “إذا كتب الطبيب للطفل على جلسات بخار وده وارد جدا لا داعي لقلق والتوتر الأمهات بشأنه، جلسات البخار علاج فعال والطفل مش هيتعود عليها و لا حاجة”.