عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كلاكيت تاني مرة.. طبيب يحذر من خطورة الاستهانة بدور البرد عند الأطفال

خطورة نزلات البرد
خطورة نزلات البرد والإنفلونزا لأطفال المدارس

حذر الدكتور محمد صلاح شبيب، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة،  من الاستهانة بأدوار البرد المنتشرة حالياً بين الأطفال.

وقال شبيب، عبر صفحته على “فيسبوك”، إنه من الضروري الحرص أكثر واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة،  ويجب ألا نتعامل مع هذا الدور على أنه دور برد عادي".

وأضاف: “الطفل يحط شنطته على ضهره وينزل على مدرسته ويقف طابور وسط زمايله ويقعد في الفصل طول النهار في مكان مقفول بيكح ويعطس وسخن، ونقول عادي دور هياخد وقته ويروح ده أذى وتعذيب للطفل ما بعده أذى، ليه بقى؟!”.
 

وتابع: “أقول لحضرتك.. دور الرشح اللي حضرتك ممكن تشوفي إنه بسيط هيقلب لدور برد تقيل، دور البرد مع المجهود وعدم الراحة هيقلب نزلة شعبية حادة، النزلة الشعبية الحادة هتؤدي إلى التهاب رئوي”. 

واستطرد: “كل زملائه اللي حواليه معرضين لنفس المراحل مع زميلهم الطفل المريض والعدوى هتنتشر ونفضل في دايرة مش بتخلص”.

وحذر شبيب من علامات مع ظهورها على الطفل ممنوع المدرسة، والراحة واجبة، وهي:
"كحة شديدة متواصلة ممكن تصحي الطفل من النوم.

صوت صفارة مع نَفَس الطفل أو نهجان، لازم يكشف عند طبيب متخصص"

 

txt

احذروا .. الإنفلونزا أثناء الحمل خطر كبير علي صحة الأم والجنين

txt

مشروبات طبيعية تساعد فى علاج حساسية الصدر

txt

مشروب سحري للحفاظ على صحة الرئتين من الأمراض

الطفل الرضيع لو رفض الرضاعة ميروحش الحضانة و لازم يكشف.

ارتفاع حرارة الطفل 38 أو أعلى لازم يرتاح ونتابع مع طبيب.

لو الطفل مش قادر ياخد نَفَسه بسبب الزكام الشديد.

لو الطفل رجع مرة أو مرتين سواء بسبب كحة شديدة أو رجع لأسباب أخرى 

النكاف، وهو ورم ظاهر أسفل الأذن بسبب التهاب الغدد.

الطفل حتى وهو سليم لازم "الماسك" ده أهم من شنطة المدرسة نفسها.

أثناء دور البرد وراحة الطفل في البيت لزم يلبس "ماسك" لأن ما ينطبق على زمايله في المدرسة أكيد ينطبق برضه على الأسرة في البيت".

وقال: “دور المدرسة.. مهم جداً السادة المعلمين ياخدوا بالهم من الأعراض اللي بتظهر على الأطفال، وإذا لاحظوا حالة من الحالات اللي أشرنا إليها لازم يعزلوا الطفل عن زمايله ويتصلوا بأسرة الطفل ييجوا ياخدوه من المدرسة والتنبيه إلى ضرورة الراحة على الأقل أسبوع كامل في البيت مع سوايل  دافئة ومتابعة مع الطبيب لحد الطفل ما يشد حيله و يستعيد عافيته”.

وأضاف: “بلاش في الوقت ده تقبيل الأطفال خااالص، خاصة تقيبل الأطفال الرضع لأن دي أكثر مرحلة ممكن بسهولة جداً دور البرد يقلب فيها إلى التهاب رئوي لا قدر الله”.

وتابع: “إذا كتب الطبيب للطفل على جلسات بخار وده وارد جدا لا داعي لقلق والتوتر الأمهات بشأنه،  جلسات البخار علاج فعال والطفل مش هيتعود عليها و لا حاجة”.

نزلات البرد الأنفلونزا الاطفال المدارس الإجراءات الاحترازية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هزيمة الأهلي من فلومينينسي.. طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء

كفاية.. نجم الأهلي السابق يوجه طلبا عاجلا لـ كولر

رضا عبد العال عن هزيمة الأهلي من فلومينينسي: المهم كسبنا الاتحاد

الذهب يتراجع بشكل مفاجئ بعد قفزة عالمية|وهذا سعر عيار 21 الآن بمصر

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

انهيار أسعار البصل بعد سقوط المحتكرين في قبضة الحكومة|والكيلو يتراجع 30 جنيها

خلي بالك.. حالات تعطي الحق للكهرباء في رفع العداد

غير صحيحة.. المدير الفني السابق لفلومينينسي يفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

طبيب يكشف فوائد سحرية للزيتون .. اهمها الحماية من سرطان الثدي

بمذاق شهي ولذيذ.. طريقة عمل اسكالوب الدجاج مع البطاطس المقرمشة

مشروب سحري للحفاظ على صحة الرئتين من الأمراض

احترسوا.. طبيبة تحذر من مرض غريب ونادر يصيب الوجه والأطراف

فوائد التوقف عن تناول اللحوم الحمراء.. تحمي من أمراض كثيرة أخطرها السرطان

طريقة عمل الموز المقلي بالقرفة بمذاق لا يقاوم

بالمقادير .. طريقة عمل البقلاوة الشهية

كسر عظمة الفخذ.. أخطر إصابة لكبار السن.. تعرف على أسبابها وطرق الوقاية

ترشيحاتنا

وزيرا التعليم العالي والتربية يكرمان طلاب مشروع نوادي الابتكار ASU-IClub

كلاكيت تاني مرة.. طبيب يحذر من خطورة الاستهانة بدور البرد عند الأطفال

زيادة جديدة فى المعاشات| اعرف هتقبض كام وموعد الصرف ؟

إياك امتلاك أكثر من مصحف في البيت.. مجدي عاشور يحذر لهذا السبب

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

بأفضل سعر .. شيري تيجو 3 "كسر زيرو" موديل 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية منه .. أسباب انخفاض ضغط الدم الشديد

مغني راب شهير في ورطة بسبب معجبة.. ماذا فعل؟

فلومينينسي يعرقل الأهلي.. ماذا قال كولر ونجوم الأحمر عقب الهزيمة؟

القبض على محتكري البصل.. بعد انخفاض سعر السلعة الشهيرة إليك أهم فوائدها

فيديو

فيديو صادم لـ أمح الدولي بعد خسارة الأهلي أمام فلومينينسي

بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة .. وعود الرئيس السيسي للمصريين

من يقود هجوم الأهلي أمام فلومينينسي؟.. بعد طرد موديست وإصابة كهربا كولر يقرر

برقيات التهنئة من الملوك والرؤساء تتوالى.. وأبو العينين يحتفل بفوز الرئيس وسط أهالي الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ