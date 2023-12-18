مشروب سحري للحفاظ على صحة الرئتين من الأمراض

تعد الرئتان من الأعضاء المهمة التي تتفاعل مع البيئة، ولذلك، فإنهما يتعرضان للعديد من مسببات الأمراض والملوثات ومسببات الحساسية يوميًا..فإنه من الممكن الحفاظ على صحة الرئتين وتحسين أدائهما من خلال مشروب النعناع ومكوناته البسيطة، كما يحتوي النعناع على مادة المنثول التي تسبب في تهدئة السعال وألم الصدر والجهاز التنفسي، والاسترخاء و العضلات مما يخفف الجهد على الرئتين ويساهم في الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي العلوي، فهو يعمل كمضاد للاحتقان وطارد للبلغم ومضاد للتشنج ،وللحصول على الفائدة المطلوبة لتنظيف الرئتين يمكنك تناول مشروب النعناع و اتباع الخطوات التالية.

طريقة عمل مشروب النعناع لتنظيف الرئتين:

امضغ 3 - 5 أوراق من النعناع.

أضف بضع نقاط من زيت النعناع إلى وعاء من الماء المغلي وقم باستنشاق البخار لتخفيف الاحتقان.

تناول كوب من شاي النعناع يوميًا

أضف ملعقة صغيرة من أوراق النعناع المجففة إلى كوب من الماء المغلي

مع العلم إذا كنت تعاني من حصى في المرارة لا تستخدم هذه الوصفة.