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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذروا .. الإنفلونزا أثناء الحمل خطر كبير علي صحة الأم والجنين

أعراض الانفلونزا
أعراض الانفلونزا للحامل

قد تصاب الحامل بنزلات البرد أو الأنفلونزا كغيرها، وهى أحد التغييرات التي قد تحدث خلال الحمل هو أن نظام المناعة لدى الحامل يصبح أضعف، وبالتالي تصبح المرأة خلال هذه المرحلة أكثر عرضة للإصابات الفيروسية والبكتيرية ،وتسبب الإنفلونزا أثناء الحمل مضاعفات شديده حيث تؤدي التغييرات على الجهاز المناعي والقلب والرئتين أثناء الحمل ، مسببة أعراضاً تنفسية مشابهة لنزلات البرد، نرصد اضرار الاصابة بالانفلونزا اثناء الحمل وفقا لموقع health grades.

أظهرت الدراسات أن الإنفلونزا أثناء الحمل تزيد من خطر التعرض للإجهاض والولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة ،كما يمكن أن يؤثر الإصابة بالإنفلونزا أثناء الحمل على نمو الطفل، وأن تسبب له الحمى، اضافة لمخاطر عيوب الأنبوب العصبي ومشاكل أخرى لدى الطفل النامي.
أعراض الانفلونزا أثناء فترة الحمل:

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا للإنفلونزا أثناء الحمل ما يلي:

- قشعريرة.

- سعال جاف.

- صداع.

- فقدان الشهية.

- احتقان الأنف.

- آلام العضلات.

- سيلان الأنف.

- التهاب الحلق.

- ظهور مفاجئ لحمى معتدلة إلى مرتفعة.

- التعب.

الضعف والوهن العام والشعور بالتعب.
العطاس العرضي.

الغثيان والقيء والإسهال في بعض الأحيان.

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عادةً ما تستمر أعراض الأنفلونزا أسبوعين ويمكن أن تستمر لفترة أطول من ذلك.

طرق الوقاية للسيدة الحامل أثناء فترة الحمل:

الحصول على كثير من الراحة أثناء الحمل وعند الشعور بأي مرض.

شرب الكثير من السوائل لتعويض كمية السوائل المفقودة أثناء نزلات البرد.

استخدام الغرغرة بالماء المالح الدافئ وخاصة في حال المعاناة من التهاب الحلق أو السعال.

الحرص على تناول الأطعمة التي تحوي الكثير من فيتامين سي حيث أنه يعزز مناعة المرأة الحامل بشكل كبير.

ويمكن تناول البرتقال والأناناس والتوت والطماطم واللفت والبروكلي والسبانخ.

أحرص على تناول الأطعمة الغنية بالزنك مثل اللحوم الحمراء الخالية وصدر الدجاج بدون الجلد والبيض والحمص والسبانخ والبروكلي واللفت 
شرب كوب من الشاي مع إضافة القليل من العسل والليمون له.

الاستحمام بالماء الفاتر.
الحرص على شرب الكثير من المياه بقدر كافي.
ارتداء ملابس خفيفة واستعمال غطاء سرير خفيف.
تجنبي تناول أدوية بدون استشارة طبيبك.

الحمل الأنفلونزا المناعة الجنين نزلات البرد

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