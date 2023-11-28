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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مشروبات طبيعية تساعد فى علاج حساسية الصدر

مشروبات طبيعية تساعد
مشروبات طبيعية تساعد فى علاج حساسية الصدر

هناك بعض المشروبات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض حساسية الصدر، ومع ذلك، يجب أن يكون لديك توجيه طبي قبل تناول أي مشروبات جديدة للتأكد من أنها آمنة بالنسبة لك ولا تتعارض مع أي أدوية أخرى قد تتناولها، هنا بعض المشروبات التي قد تكون مفيدة بحسب ما نشره موقع هيلثي :

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مشروبات طبيعية تساعد فى علاج حساسية الصدر

الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقوية الجهاز المناعي وتخفيف التهابات الجهاز التنفسي. يمكنك تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر في اليوم.

الشاي البابونج: يعتبر الشاي البابونج مهدئًا ومضادًا للالتهابات، وقد يساعد في تخفيف أعراض الحساسية مثل السعال والاحتقان. يمكنك شرب كوب من الشاي البابونج عدة مرات في اليوم.

الزنجبيل: يحتوي الزنجبيل على مركبات مضادة للالتهابات ومضادة للحساسية. يمكنك تحضير مشروب الزنجبيل عن طريق غلي قطعة صغيرة من الزنجبيل المبشور في كوب من الماء، ثم إضافة عسل للتحلية إذا رغبت. يمكنك شرب هذا المشروب مرتين في اليوم.

عصير الأناناس: يحتوي عصير الأناناس على مادة تسمى بروميلين، وهي مركبة تساعد في تخفيف الالتهابات وتحسين صحة الجهاز التنفسي. يمكنك شرب كوب من عصير الأناناس طوال اليوم.

الماء الدافئ مع العسل: قد يكون شرب كوب من الماء الدافئ مع إضافة ملعقة صغيرة من العسل مفيدًا في تهدئة الحلق الملتهبة وتخفيف الاحتقان. يمكنك تناول هذا المشروب عدة مرات في اليوم.

إلى جانب تناول المشروبات الطبيعية، من المهم أيضًا الالتزام بنظام غذائي صحي، وتجنب المسببات المحتملة للحساسية، والابتعاد عن التدخين والتلوث، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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