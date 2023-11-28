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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

دعم صحة القلب.. فوائد البرتقال الأخضر

الفوائد المحتملة
الفوائد المحتملة للبرتقال الأخض

البرتقال الأخضر، المعروف أيضًا باسم الليمون الأخضر أو الليمون اللبناني، هو فاكهة تتميز بنكهة حمضية ومنعشة .

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الفوائد المحتملة للبرتقال الأخض

كشف موقع هيلثي عن بعض الفوائد المحتملة للبرتقال الأخضر.

غني بفيتامين C: البرتقال الأخضر يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين C، وهو مضاد للأكسدة القوي يساهم في دعم جهاز المناعة وحماية الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي: يُعتَقَد أن البرتقال الأخضر يمتلك خصائص مهدئة للجهاز الهضمي ومحفزة لعملية الهضم. قد يُستخدَم عصير البرتقال الأخضر في تخفيف الغثيان والقيء والانتفاخ والاضطرابات الهضمية الأخرى.

فوائد مضادة للالتهابات: يحتوي البرتقال الأخضر على مركبات تعمل كمضادات للالتهابات، مثل الفلافونويدات. تلك المركبات قد تساعد في خفض التهابات الجسم وتقليل مخاطر الأمراض المزمنة.

دعم صحة القلب: بفضل احتوائه على الفلافونويدات والألياف، يمكن أن يُساهم البرتقال الأخضر في تحسين صحة القلب وخفض مستويات الكولسترول الضار.

تعزيز الصحة العامة: بالإضافة إلى الفوائد المذكورة، يُعَزَّز البرتقال الأخضر بالفيتامينات والمعادن الأخرى المفيدة مثل فيتامين A وفيتامين K والبوتاسيوم. هذه العناصر الغذائية الهامة تساهم في دعم صحة العيون والعظام ووظائف الجسم العامة.

من المهم أن نلاحظ أن هذه الفوائد مبنية على الأبحاث والمعلومات العامة، وقد يختلف تأثير البرتقال الأخضر على الأفراد بناءً على العوامل الفردية ونمط الحياة العامة والتغذية الصحية العامة. ينصح دائمًا بتضمين البرتقال الأخضر ضمن نظامك الغذائي المتوازن والمتنوع للاستفادة من فوائده الصحية.

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