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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منها البرتقال والسبانخ.. أطعمة تساعد على تحسين الرؤية

أطعمة تساعد على تحسين
أطعمة تساعد على تحسين الرؤية

البرتقال هو واحد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تحسين الرؤية. يحتوي البرتقال على نسبة عالية من فيتامين C، وهو مضاد للأكسدة يساهم في صحة العين. كما يحتوي البرتقال أيضًا على فيتامين A والذي يساهم في الحفاظ على الصحة البصرية بحسب ما نشره موقع هيلثي :

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أطعمة تساعد على تحسين الرؤية

بالإضافة إلى البرتقال، هناك بعض الأطعمة الأخرى التي يمكن أن تساعد على تحسين الرؤية، وتشمل:

الجزر: الجزر يحتوي على فيتامين A والذي يعزز الرؤية الليلية ويحمي العينين.

السبانخ: السبانخ غنية باللوتين والزياكسانثين، وهما مضادان للأكسدة يساعدان على الوقاية من أمراض العين المرتبطة بالعمر مثل تدهور النظر وزرق العين.

السمك الدهني: مثل السلمون والسردين والتونة، فهي مصدر جيد للأحماض الدهنية أوميغا-3 التي تساهم في صحة العين وتقليل خطر حدوث أمراض العين المرتبطة بالعمر.

البيض: البيض مصدر جيد للزنك وفيتامينات الأنتيوكسيدانت التي تساهم في الحفاظ على صحة العين.

العنب الأحمر والتوت: يحتويان على مضادات الأكسدة التي تساهم في الوقاية من أمراض العين المرتبطة بالعمر.

اللوز والجوز: يحتويان على فيتامين E والأحماض الدهنية الأوميغا-3 التي تعزز صحة العين وتقوي الشبكية.

يجب أن يتم تضمين هذه الأطعمة في إطار نظام غذائي صحي ومتوازن للحصول على فوائدها الكاملة ومع ذلك، إذا كان لديك أي مشاكل صحية معينة تتعلق بالرؤية، فمن المهم استشارة طبيب العيون لتقييم حالتك وتلقي العلاج المناسب.

البرتقال الحفاظ على الصحة البصرية أطعمة تساعد على تحسين الرؤية الرؤية تحسين الرؤية

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