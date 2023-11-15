رخصة القيادة 2024.. مشفرة بـ شريحة وتحمل نوع المركبة

كشفت وزارة الداخلية عن استحداث منظومة جديد لتراخيص القيادة رخصة القيادة 2024 لتكون مشفرة ومؤمنة بشريحة إلكترونية، حيث سيتم قراءة الرخصة الحديثة من خلال جهاز آلي ويتم الكشف عليها بالجهاز المحمول في الكمائن المرورية وهو ما يوفر الوقت والجهد.





وأعلنت الوزارة عن أن إطلاق هذه الرخصة قريبا، في بعض المحافظات كمرحلة أولى، حيث تحمل رخصة القيادة، معلومات عن الرقم القومي واسم مالكها باللغة العربية وايضا اللغة الإنجليزية، وتاريخ ميلاد مالك الرخصة باللغتين، والعنوان التفصيلي له.





كما تحمل تاريخ إصدار الرخصة وايضا تاريخ الانتهاء والوظيفة الخاصة بمالك الرخصة، وصورة مالك الرخصة، وأكواد عن نوع المركبات التي يمكن قيادتها بالرخصة، وتوقيع مالك الرخصة بخط اليد ايضا، وجنسية مالك الرخصة، وفي الخلفية توجد كلمة رخصة قيادة باللغتين وجمهورية مصر العربية وزارة الداخلية.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.