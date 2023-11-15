فضل صلة الرحم .. قاطعها مفسد في الأرض

تحدث الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن فضل صلة الرحم، وعقوبة قاطعها في الإسلام.

فضل صلة الرحم

وقال محمد عبد السميع، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، متحدثا عن فضل صلة الرحم، إن صلة الرحم من أوجب الواجبات في الإسلام، وقال عنها رسول الله (من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، فليصل رحمه).

كما يقول النبي (تعلقت الرحم في عرش الرحمن، وقالت ياربي هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال الله: أما ترضين أن أصل من وصلك، وأن أقطع من قطعك، فقالت: بلى، فقال الله: ذلك لك).

كما قال الله تعالى في القرآن الكريم عن صلة الرحم (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ) منوها أن القرآن جعل قطيعة الرحم من الإفساد في الأرض.

وينبغي على المسلم أن يحرص على صلة الرحم، والإحسان إلى أقاربه ورحمه، لأنها سبب لكل خير، وعلينا أن نفرق بين سائر الناس والأقارب والمحارم، فينبغي أن يصل رحمه ولا يعيش بمفرده.

وذكر أن صلة الرحم، تتأتى بكل أنواع الاتصالات، فالمكالمة الهاتفية هي صلة للرحم، ورسائل المعايدة صلة، والمعايدة والزيارة صلة للرحم.

كيفية صلة الرحم

١- تبادل الزيارات.

٢- مشاركة الأفراح والأحزان.

٣- ردّ الأذى والسوء عنهم.

٤-تفقّد أحوالهم.

٥- إصلاح ذات بينهم عند وقوع المشاحنات والخصامات والبغضاء.

٦- احترام الكبير والعطف على الصغير.

٧- مساعدتهم ماديًّا ومعنويًّا.

فوائد صلة الرحم

١- كثرة النعم ودفع النقم عن الإنسان.

٢- إكرام الفرد بالميتة الحسنة وإبعاد الميتة السيّئة عنه.

٣- تقوّي مشاعر الأخوّة والودّ والمحبّة والتكاتف.

٤- زيادة للرزق.

٥- سببٌ في طول العمر والبركة فيه.

٦- بناء المجتمعات المتكاتفة والمتماسكة.

٧- تحقيق الصلة مع الله- تعالى- في الدنيا والآخرة؛ فالرّحم معلّقة بالعرش، بدليل ما روى عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله خلق الخلق، حتى إذا فَرَغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة؛ قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب؛ قال: فهو لك؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: اقرأوا إن شئتم: "فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم»، رواه البخارى.