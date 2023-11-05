بمذاق لا يقاوم ..طريقة عمل كيكة البرتقال بالصوص الأبيض

إذا كنت من محبي الحلويات فيمكنك معرفة طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة مع الصوص الأبيض وتعد كيكة البرتقال العادية الهشة واللذيذة يمكنك تقديمها على الفطار ، فهي لها عناصر غذائية عالية ، وتعد من الوصفات سهلة وسريعة التحضير والصوص لا يحتاج أكثر من دقائق للتحضير وتحصلين على كيك مميز،وفيما يلي خطوات عمل كيكة البرتقال بالصوص الأبيض.

طريقة عمل كيكة البرتقال بالصوص الأبيض:



المقادير:

‏- 3 كوب دقيق

‏- 2 كوب سكر

‏- 1 كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة

‏- ¾ كوب حليب مبخر

‏- ¼ كوب عصير برتقال

‏- 1/3 كوب قشر برتقال مبشور

‏- 1 معلقة صغيرة ملح

‏- 1 معلقة صغيرة فانيليا

‏- ½ معلقة صغيرة بيكينج باودر

‏- ½ معلقة صغيرة بيكينج صودا

‏- 4 بيض

‏- 2 كوب سكر منخول (للصلصة)

‏- 4 معلقة كبيرة عصير برتقال (للصلصة)

طريقة التحضير:

في وعاء الخلاط الكهربائي اخفقي الزبدة والسكر حتى تحصلي على مزيج كريمي.

ضيفي البيض واحدة تلو الاخرى مع الخفق عند كل إضافة لتتداخل المكونات.

أنخلي الدقيق البيكينج باودر البيكينج صودا والملح في وعاء ثم زيدي الخليط فوق مزيج البيض.

أسكبي العصير والحليب ثم زيدي الفانيليا واخلطي بسرعة عالية حتى يتشكل خليط كيك ثقيل القوام.

وزعي الخليط في قالب كيك مدهون بالقليل من الزبدة ومغلف بورق زبدة ثم ادخليه الى فرن محمى مسبقا على حرارة 180 درجة مئوية حتى ينضج.

لتحضير الصوص: اخلطي السكر وعصير البرتقال في مقلاة على النار حتى تحصلي على مزيج ثقيل القوام.

أخرجي الكيك من الفرن وتركيه جانباً حتى يبرد ثم اسكبي الصوص على الوجه.