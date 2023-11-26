ما أهمية تناول ثمرة من البرتقال يوميا فى الشتاء؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،فوائد البرتقال فى الشتاء..



- يفيد في علاج أمراض القلب و ارتفاع ضغط الدم تصلب الشرايين وذلك بتناول برتقالة واحدة يوميا .

- يمنع تجمد الدم على جدران الأوعية الدموية بفضل احتوائه على النيوفلافونيد.

- يحمي من حدوث ترقق العظام عند السيدات اللواتي دخلن مرحلة سن اليأس بفضل غناه بالكالسيوم.

- يزيل حالات الإمساك الحاد.

- يرفع معدل معدن الحديد بالدم ويساهم في تجديد الخلايا وتنشيط الدورة الدموية.

- يفيد حالات الربو الحادة والتهابات القصبة الهوائية.

- يمنع تصلب الشرايين.

- يبعد احتمالات الإصابة بالسرطانات.

- يفيد في علاج الزكام بفضل غناه بالـ فيتامين C.

- يقضي على الرغبة بالتدخين.

- يفيد في إزالة التجاعيد وذلك بتدليك البدرة بلب البرتقال لمدة ثلث ساعة



فوائد قشور البرتقال :

تعتبر قشور البرتقال من الأجزاء الهامة طبيا وذلك لاحتوائها على زيوت عطرية غنية بالجزرين يمكن استخدامها لعلاج العديد من الأمراض ومنها

- الروماتيزم .

- الإمساك الحاد.

- آلام الصداع.

- المغص والنزف والحميات.

- آلام المعدة وحالات القيء.