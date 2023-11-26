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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ما أهمية تناول ثمرة من البرتقال يوميا فى الشتاء؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،فوائد البرتقال  فى الشتاء..


- يفيد في علاج أمراض القلب و ارتفاع ضغط الدم تصلب الشرايين وذلك بتناول برتقالة واحدة يوميا .
- يمنع تجمد الدم على جدران الأوعية الدموية بفضل احتوائه على النيوفلافونيد.
- يحمي من حدوث ترقق العظام عند السيدات اللواتي دخلن مرحلة سن اليأس بفضل غناه بالكالسيوم.
- يزيل حالات الإمساك الحاد.
- يرفع معدل معدن الحديد بالدم ويساهم في تجديد الخلايا وتنشيط الدورة الدموية.
- يفيد حالات الربو الحادة والتهابات القصبة الهوائية.
- يمنع تصلب الشرايين.
- يبعد احتمالات الإصابة بالسرطانات.
- يفيد في علاج الزكام بفضل غناه بالـ فيتامين C.
- يقضي على الرغبة بالتدخين.
- يفيد في إزالة التجاعيد وذلك بتدليك البدرة بلب البرتقال لمدة ثلث ساعة


فوائد قشور البرتقال :
تعتبر قشور البرتقال من الأجزاء الهامة طبيا وذلك لاحتوائها على زيوت عطرية غنية بالجزرين يمكن استخدامها لعلاج العديد من الأمراض ومنها
- الروماتيزم .
- الإمساك الحاد.
- آلام الصداع.
- المغص والنزف والحميات.
- آلام المعدة وحالات القيء.

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