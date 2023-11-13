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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

صدى البلد

هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تتناول البرتقال كل يوم. 

هذه الفاكهة اللذيذة منخفضة السعرات الحرارية ولكنها غنية بالعناصر الغذائية ، ويمكن أن تحافظ على صحة بشرتك ونقيها ، ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض مختلفة. تابعونا لتقديم فوائد وخصائص مذهلة البرتقال للجسم وللصحة عامة:

فوائد البرتقال للجسم وفقا لموقع هيلثى..

أهم فوائد البرتقال للجسم 
يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي.
يقوي الجهاز المناعي الصحي. 
يمنع تلف الجلد ويقي من التجاعيد . 
يبقي ضغط الدم تحت السيطرة. 
يخفض الكولسترول الضار. 
يتحكم في مستوى السكر في الدم. 
يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

فوائد البرتقال للوقاية من السكتات الدماغية:

يمكن أن يقلل تناول المركبات الموجودة في الحمضيات مثل البرتقال والجريب فروت من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى النساء ، وفقًا لمعهد القلب الأمريكي. الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من الحمضيات تقل احتمالية إصابتهم بالسكتة الدماغية بنسبة 19 بالمائة عن الأشخاص الآخرين.

فوائد البرتقال لضغط الدم:

تناول كمية قليلة من الصوديوم ضروري لخفض ضغط الدم. ومع ذلك ، يمكن أن يكون زيادة تناول البوتاسيوم بنفس القدر من الأهمية. وفقًا للاستطلاعات ، فإن أقل من 2 بالمائة من البالغين الأمريكيين يستهلكون 4700 ملليجرام من المادة يوميًا. ضع في اعتبارك أن تناول كمية كافية من البوتاسيوم يقلل من خطر الوفاة من أي حالة بنسبة تصل إلى 20 ٪.

فوائد  البرتقال لمرضى السرطان:

وفقًا لدراسة نشرت في مجلة علم الأوبئة ، فإن استهلاك الموز والبرتقال وعصير البرتقال الطبيعي في العامين الأولين من الحياة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الدم لدى الأطفال.

بما أن البرتقال مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة القوية التي تحتوي على فيتامين سي ، يمكن أن يساعد في محاربة الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب السرطان.

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