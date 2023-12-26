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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

مشروب شتوي فوائده للجسم غير متوقعة .. احرصوا على تناوله

فوائد الكاكاو
فوائد الكاكاو

الكاكاو مشروب صحي وهو مصدر غني بالبروتين والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك،خاصة في فصل الشتاء، فالكاكاو يساعد على تدفئة الجسم وزيادة الطاقة، كما أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة للصحة ،التي تساعد على تحييد الجذور الحرة في الجسم مما يمنع تلف الخلايا،وفيما نرصد اهم الفوائد الصحية للكاكاو، وفقاً لموقع foodnd

 

فوائد الكاكاو:

يحتوي الكاكاو على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجلد من أضرار أشعة الشمس، كما أنه يساعد على تجديد خلايا الجلد وتحسين مرونة البشرة.

يساعد على خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم إلى القلب والأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يحتوي الكاكاو على مركبات الفلافونويد، والتي تساعد على حماية خلايا الدماغ من التلف، مما قد يساعد على الوقاية من مرض الزهايمر وأمراض التنكس العصبي الأخرى.

يحتوي الكاكاو على مادة الثيوبرومين، وهي مادة منشطة تعمل على زيادة تدفق الدم إلى الأطراف، مما يساعد على تدفئة الجسم.

 

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يحتوي الكاكاو على الكافيين، وهو من المواد المنشطة التي تساعد على زيادة الطاقة والنشاط.
وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية ،تحسين صحة الدماغ.

يحتوي الكاكاو على مركبات الفلافونويد، وهي مركبات مضادة للأكسدة تساعد على تحسين المزاج وتقليل التوتر والقلق.

تساهم المواد الموجوده في الكاكاو بتأثيرات مضادة للالتهابات، لذلك، فإنه قد يساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة.

ويعمل على تعزيز الوظيفة الإدراكية، هذا يعني أنه قد يساعدك في التعلم ويساعد في تحسين ذاكرتك.

يساهم في تحسين صحة الجلد عن طريق الحماية من تأكسد الخلايا،وهذا يساعد على تعزيز حيوية البشرة بشكل عام.

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