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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحذير عاجل من الصحة | هذه الحقنة لعلاج البرد تسبب الوفاة

مخاطر حقنة البرد
مخاطر حقنة البرد

تحتوي حقنة البرد،  على مضادات حيوية  ومسكنات تؤثر على الكلى والكبد والقلب، كما أن الإفراط في تناول المسكنات يسبب قرحة المعدة والفشل الكلوي.


وحذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين عدم تناول حقن البرد أو المعروفة بالخلطة الشعبية عند الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا ،أن حقنة البرد تسببت في حدوث حالات وفاة ،خلال الفترة الأخيرة بين عدد من المواطنين الذين حصلوا عليها بشكل عشوائي.


ونبهت وزارة الصحة أن حقن البرد المنتشرة في الصيدليات تحتوي على مضادات حيوية وكورتيزون وتسبب مضاعفات خطيرة للمواطنين.

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وأوضحت  الصحة إن نزلات البرد والإنفلوانزا لا تحتاج إلى تناول مضادات حيوية أو الحصول على حقن البرد المننتشرة.

وأشارت أن نزلات البرد يتم الشفاء منها في غضون 3 أيام فقط، وذلك من خلال شرب السوائل الدافئة والحصول على الراحة التامة.

وأضافت وزارة الصحة  أن الإنفلوانزا الموسمية تستمر لمدة 10 أيام، وتحتاج إلى استخدام خوافض الحرارة لعلاج سخونة الجسم.


وشدد الصحة على ضرورة عدم تناول المضادات الحيوية أو أي أدوية أخرى دون الرجوع إلى الطبيب المختص.

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