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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

البقع البيضاء| مرض جلدي خطير يصيب الأطفال.. تعرف على أسبابه

النخالة البيضاء
النخالة البيضاء

يعد مرض النخالية البيضاء هو  مرضاً جلدياً شائعاً، يؤثر في 5% من الأطفال في جميع أنحاء العالم،  ويتصف بظهور بقع حمراء ذو قشور في المراحل الأولى من المرض، لتحل محل هذه البقع فيما بعد مناطق ذات لون أفتح من باقي مناطق الجلد، ومما يميز هذه البقع أنّها تميل إلى الاختفاء بعد البلوغ، إذ إنّ فقدان الصبغة المصاحب للنخالية البيضاء غير دائم، ويصيب هذا المرض بشكلٍ كبير  الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 3-16 سنة، إلا أنّه قد يصيب الأشخاص الأكبر والأصغر سناً، ويؤثر المرض في الذكور والإناث بنسب متساوية.


لذلك نشر الدكتور محمد شبيب استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة عبر صفحته الشخصية عدة نصائح للامهات اللاتي يتسائلون  كثيراً عن  البقع البيضة في الأطفال
وكثيرا  تشتكي الأم من بقع بيضة في جسم ووجه  طفلها وهي ما تسمى ب (pityriasis alba).


وأوضح الدكتور محمد شبيب أن البقع البيضة او  ما تسمى بالنخالة البيضاء؟، وهي بقع بيضا بتظهر نتيجة لبهتان بالجلد، غالبا تظهر بالوجه والأكتاف أو الظهر
وتظهر  كتير في العمر ما بين ٢ ل ١٥ سنة.

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وأشار إلى أن أسبابه ليس لها سبب معين معروف يمكن  أن يكون نقص فيتامين أ أو انيميا أو بعض الديدان.


وأضاف شبيب أن هذه البقع البيضاء أنها ليست بمعدية،وأن هذه العلامات وآثار البقع قد تختفي لوحدها.


وتابع شبيب، ضرورة  التوجه واستشارة الطبيب المختص لأخذ صورة دم وتحليل براز لاستبعاد الأنيميا والديدان ومن احدجل ان يكتب له  فيتامينات مناسبة للطفل واذا الطفل محتاج كريم معين أم لا.

 

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