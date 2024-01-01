نصائح ذهبية تحميك من الجلطات.. اتبعها

أكدت الدراسات الحديثة أنّ الجلطة من الأمراض القاتلة التي تأتي بعد أمراض القلب،ولتقليل فرص تكون الجلطات داخل الجسم ينصح بتناول أطعمة والابتعاد عن عادات تحمي من الجلطات وفقا لموقعMedicalxpress



نصائح ذهبية.. لتجنب الإصابة بالجلطات:

الجلطة هي عبارة عن تدفق الدم المُتخثّر إلى الرأس والدماغ، حيث تؤدّي إلى عدم وصول الدم إلى الشرايين أو الأوعية الدموية بشكلٍ كافٍ، وبالتالي تؤدّي إلى الموت في بعض الأحيان إذا لم يتم علاجها بشكلٍ فعّال.

الإقلاع عن التدخين:

يؤثر التدخين في زيادة تجلط الدم مما يؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية وحدوث السكتة الدماغية.

ويساهم التدخين في حدوث السكتة الدماغية لما يسببه من ضعف وتضيق في الشرايين نتيجة تراكم الترسبات.

يجب الإقلاع عن التدخين من الخطوات المهمة جداً التي يمكن اتخاذها للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية والحد من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية.



تجنب استهلاك ملح الطعام:

لتجنب ارتفاع ضغط الدم والحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية،عدم الإفراط في تناول كمية الملح ، لا ينبغي أن يزيد معدل استهلاك الملح عند الكبار عن 6 غرامات يومياً.



طعام صحي:

يُنصح بتناول الأطعمة قليلة الدسم أو خالية الدسم، واستبدال الأطعمة الغنية بالسكر بالحبوب الكاملة والفواكه والخضار للمساعدة في وقاية الأوعية الدموية من التضرر ،كما تؤدي الأطعمة الغنية بالدسم والكوليسترول إلى تراكم الترسبات الدهنية على الجدران الداخلية للأوعية الدموية.



ممارسة التمارين الرياضية:



التمارين الرياضية المنتظمة تساعد في تخفيف الوزن وضغط الدم، وكلاهما من عوامل الخطر المهمة في حدوث السكتة الدماغية،لذا أحرص على ممارسة التمارين الرياضية، لتحصل على فوائد لا حدود لها على صعيد التحكم بخطر الإصابة بالمرض.



ونصحت التعديلات مرضى القلب بعدم اللجوء إلى الإسبرين إلا بعد علاج بعض الأعراض مثل الكوليسترول وضغط الدم والسكري، مع التأكيد على أنه لا ينبغي وصف هذا الدواء إلا باستشارة الطبيب المختص.