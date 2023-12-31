عادات خاطئة نفعلها جميعا تسبب رائحة الفم الكريهة عند الاطفال

سوء صحة الفم والأسنان، من أكثر الأسباب الشائعة بين الأطفال وتسبب رائحة كريهة للفم وتفشل فرشاة الأسنان فى التخلص من هذه الرائحة، نظرا لتراكم البكتيريا الناتجة عن بقايا الطعام.

وفى هذا الصدد قدم الدكتور محمد عبد الحليم استشاري حساسية صدر ومناعة الأطفال أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال:



1- وجود بكتيريا على اللسان، حيث يعتبر اللسان هو المكان الذى تستقر فيه البكتيريا فى الفم، لذلك فانه بالإضافة لتنظيف الأسنان بالفرشاة يجب أيضا تنظيف اللسان جيدا وإزالة الطلاء الأبيض الذى يظهر على اللسان.

2- التنفس من الفم، فالأطفال غالبا يتنفسون من فمهم عند النوم أو عند انسداد الأنف.

3- التهابات الفم وأمراض اللثة، بسبب نقص الرعاية أو نتيجة ارتفاع نسبة السكر فى الغذاء.

4- وجود خراج فى الفم، تؤدى إلى روائح كريهة فى الفم.

5- بعض الأطعمة تؤدى إلى رائحة فم كريهة مثل الثوم والبصل والجبن.