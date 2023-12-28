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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد إعلان ظهور حالات بمصر.. علامات تدل على الإصابة بمتحور كورونا الجديد JN1

متحور كورونا الجديد
متحور كورونا الجديد jn1

أصدرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،خلال الساعات الأخيرة،  بيانًا أعلنت فيه ثبوت إصابة مواطنين بالمتحور JN1 من خلال التحاليل المعملية، لافتة إلى أن حالتهما الصحية مستقرة ولا توجد حاجة طبية لدخولهما المستشفى؛ إذ أن عراضهما المرضية خفيفة لإصابة الجهاز التنفسي العلوي.

وسيطرت حالة من القلق والخوف على كثيرين من المواطنين الذين يتساءلون عن الأعراض المصاحبة للإصابة بمتحور جديد «JN1 لذلك نرصد علامات  تشير الي الإصابة بمتحور كورونا الجديد «JN1»وفقا لتصريحات منظمة العالمية.

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اعراضه صادمة.. متحور كورونا الجديد يثير قلق العالم

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سريع الانتشار| احذروا متحور كورونا "jn1 "الجديد .. تعرف على أعراضه


علامات الإصابة بمتحور كورونا الجديد «JN1»


قد تشمل الأعراض فقدان حاسة التذوق أو الشم.

السعال، والتهاب الحلق، والاحتقان، وسيلان الأنف، والعطس، والتعب، والصداع، وآلام العضلات،الام الصدر وتغيير حاسة الشم والتذوق، وهذه  العلامات تشبه إلى حد كبير أعراض الأنفلونزا الموسمية، لذا يجب توخي الحذر.

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