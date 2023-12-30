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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو شمة ريحة وحشة .. 6 أطعمة تحافظ على نقاء نفس طفلك

رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة

 


قد تنتج رائحة الفم الكريهة لدى الأطفال نتيجة للطعام الذي تناولوه،او الرضاعه اويمكن أن يتسبب تنفس الأطفال عن طريق الفم بسبب احتقان الأنف،واذا كنتى تريدين حل للتخلص من رائحة الفم الكريهة لدى طفلك ، فى هذا الإطار قدم الدكتور محمد عبد الحليم استشاري حساسية صدر ومناعة الأطفال   طرق للتخلص من رائحة الفم الكريهة عند الأطفال


طرق التخلص من رائحة الفم الكريهة عند الأطفال:

1- البقدونس، وهو معطر طبيعى للفم ويساعد على الهضم ويقلل من الغازات الداخلية، التى تسبب رائحة الفم الكريهة.

2- خل التفاح، يساعد على تطهير الجسم من السموم، كما أنه يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة، وذلك عن طريق استخدام خل الفتاح غرغرة للفم.

3- الشمر، يعمل على التخلص من رائحة الفم الكريهة.

4- صودا الخبز، من الممكن استخدامها بدلا من معجون الأسنان للتخلص من رائحة الفم الكريهة.

5- الإكثار من تناول الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون، حيث إنها تزيد من إنتاج المزيد من اللعاب فى الفم، والقضاء على رائحة الفم الكريهة.

6- الحبهان والقرنفل، لهما خصائص هائلة للقضاء على رائحة الفم الكريهة.

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