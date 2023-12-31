كيكة شجرة الكريسماس .. أحدث ابداعات احتفالات رأس السنة..اعمليها في ثواني في البيت

ليلة رأس السنة، ينتظرها الكثير من الاشخاص فى جميع أنحاء العالم وكل دولة تحتفل بهذه الليلة المميزة بطريقتها الخاصة،لذا فرحي صغارك وكل أفراد عائلتك وحضري لهم الكيك علي شكل شجرة الكريسماس واحتفلي بعيد رأس السنة علي طريقتك الخاصة.

طريقة عمل شجرة الكريسماس:



المقادير:

- 2/3 كوب زبد

- 2 كوب دقيق

- 1/2 كوب لبن

- 4 ملاعق كبيرة زبد

- 2 ملعقة كبيرة بيكينج باودر

- 1 1/2 كوب سكر

- 1/2 كوب كاكاو

- ملعقة صغيرة فانيليا

- رشة ملح

- 3 حبات بيض

طريقة التحضير:

توضع 4 ملاعق زبد فى إناء على نار هادئة ويضاف إليه الكاكاو وثلث كوب ماء

ويقلب الخليط جيدا ويترك على النار لمدة 5 دقائق ثم تترك لتبرد

يوضع الزبد فى الخلاط ويضاف إليه السكر ويخلطان

ثم يضاف البيض والفانيليا ومزيج الكاكاو المعد مسبقا

وتخلط المكونات جيدا حتى يصبح العجين متجانس

يضاف البيكينج باودر ورشة الملح إلى الدقيق

ثم يضاف الدقيق واللبن إلى العجين بالتدريج وتخلط جيدا حتى تتجانس جميع المكونات

تدهن الصينية بقليل من الزبد ويصب بها العجين

وتوضع داخل فرن ساخن درجة حرارته 180 درجة لمدة 30 دقيقة

يترك الكيك حتى يبرد ثم يقطع على شكل مثلثات متوسطة الحجم

وتزين بالحلوى الخضراء وكرات الشيكولاتة ذهبية اللون ،ثم تثبت بواسطة شفاط عصير ملون فى كؤوس أو أكواب صغيرة مملوءة بالسكر البودرة ومزينة بشرائط ملونة.