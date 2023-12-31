عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيكة شجرة الكريسماس .. أحدث ابداعات احتفالات رأس السنة..اعمليها في ثواني في البيت

كيكة شجرة الكريسماس
كيكة شجرة الكريسماس

ليلة رأس السنة، ينتظرها الكثير من الاشخاص فى جميع أنحاء العالم وكل دولة تحتفل بهذه الليلة المميزة بطريقتها الخاصة،لذا فرحي صغارك وكل أفراد عائلتك وحضري لهم الكيك علي شكل شجرة الكريسماس واحتفلي بعيد رأس السنة علي طريقتك الخاصة.

 

طريقة عمل شجرة الكريسماس:
 

المقادير:

- 2/3 كوب زبد
- 2 كوب دقيق
- 1/2 كوب لبن
- 4 ملاعق كبيرة زبد
- 2 ملعقة كبيرة بيكينج باودر
- 1 1/2 كوب سكر
- 1/2 كوب كاكاو
- ملعقة صغيرة فانيليا
- رشة ملح
- 3 حبات بيض

طريقة التحضير:

توضع 4 ملاعق زبد فى إناء على نار هادئة ويضاف إليه الكاكاو وثلث كوب ماء 
ويقلب الخليط جيدا ويترك على النار لمدة 5 دقائق ثم تترك لتبرد

يوضع الزبد فى الخلاط ويضاف إليه السكر ويخلطان 
ثم يضاف البيض والفانيليا ومزيج الكاكاو المعد مسبقا
وتخلط المكونات جيدا حتى يصبح العجين متجانس

يضاف البيكينج باودر ورشة الملح إلى الدقيق 
ثم يضاف الدقيق واللبن إلى العجين بالتدريج وتخلط جيدا حتى تتجانس جميع المكونات
تدهن الصينية بقليل من الزبد ويصب بها العجين
وتوضع داخل فرن ساخن درجة حرارته 180 درجة لمدة 30 دقيقة

يترك الكيك حتى يبرد ثم يقطع على شكل مثلثات متوسطة الحجم 
وتزين بالحلوى الخضراء وكرات الشيكولاتة ذهبية اللون ،ثم تثبت بواسطة شفاط عصير ملون فى كؤوس أو أكواب صغيرة مملوءة بالسكر البودرة ومزينة بشرائط ملونة.

كيك شجرة الكريسماس شجرة الكريسماس كيكة ليلة رأس السنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

غدا .. صرف معاشات يناير 2024 | حقيقة الزيادة الجديدة

7 درجات|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

انتهاء شهادة الـ 25% قريبًا.. حقيقة إعادة طرحها بفوائد أعلى.. الموعد والتفاصيل

ماشيين في يناير.. خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن نجمي هجوم الأهلي

صفات المنافق.. سيد معوض يوجه رسالة لحازم إمام ويعلن قطع علاقته مع بركات

تم الحسم.. الأهلي يضم صفقة الموسم والإعلان رسميا خلال ساعات

سيد معوض: ضم لاعب عمره 38 عاما للمنتخب هزار

ترشيحاتنا

الطروحات أبرزها.. رئيس الوزراء يستعرض استراتيجية تطوير البورصة المصرية

دعوة للمستثمرين.. النقل تطلق مؤتمرا لبحث تعظيم سياحة اليخوت في مصر

صدمة لجماهير الابيض | الزمالك أكثر الأندية المصرية هزيمة في 2023

وزير الدفاع الفرنسي: نسقنا مع مصر عددا من الإجراءات لمساعدة مصابى غزة

استهداف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل .. وبيان عاجل لـ إقليم كردستان

احتفالات رأس السنة الميلادية.. الحبس في انتظارك بسبب هذه الأفعال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير السجق الإسكندراني بالخطوات

حلويات رأس السنة .. طريقة عمل تشيز كيك البسبوسة زي المحلات

ماذا يحدث للجسم عند تناول شوربة البروكلي؟| اعرف فوائدها

الفرق كبير.. أنغام ترتدي نفس فستان مي عمر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

الكريسماس ورأس السنة.. الأزهر والإفتاء يحسمان جدل الاحتفال بهما

مفاجأة في حالة الطقس والأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

ما ذنب العنب بما يفعله النبيذ.. فنانة شهيرة تثير الجدل بثلاثة وشوم

الزيادة بعد ساعات.. تفاصيل معاشات يناير 2024.. احسب هتقبض كام | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ