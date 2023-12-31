عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر استخدام الهاتف أثناء تناول الطعام.. هذا ما يحدث لجسمك

مخاطر استخدام الهاتف
مخاطر استخدام الهاتف أثناء تناول الطعام

حذر علماء من مخاطر استخدام الهاتف الجوال أثناءَ تناول وجبات اليوم الرئيسية على الصحة، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ووجد باحثون فى جامعة كولومبيا البريطانية في كندا أن استخدام الهواتف الجوالة يجعل الناس أكثر تشتتاً وبعداً عن محيطهم.

وشددت الدراسة على أن السمنة تُعد من التحديات الصحية المتزايدة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنتائج الصحية السيئة الأخرى، مثل مرض السكري، مشددةً على أنه في بعض الأحيان، قد تؤدي التوازنات الهرمونية إلى تراكم الدهون الزائدة، ولكن تبقى عوامل نمط الحياة هي السبب الرئيس للحالة.

واضافت أن الناس الذين سُمح لهم باستخدام هواتفهم أثناء العشاء كانوا يواجهون مزيداً من المتاعب في البقاء منتبهين ومستمتعين بالوجبة التي يتناولونها.

ولفتت الدراسة إلى ان “الأجهزة الالكترونية والهواتف الذكية باتت مصدر رئيسي لتشتيت العقل خلال أوقات الأكل.

كما أشارت الدراسة التي أعدّتها مؤسسة "فور فايف للصحة والعافية" في لندن إلى أنه رغم ذلك، يمكن لبعض عادات الأكل أن تؤدي إلى الإفراط في استهلاك السعرات الحرارية.

الهاتف الطعام مرض السمنة السكري امراض القلب المحمول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

7 درجات|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

غدا .. صرف معاشات يناير 2024 | حقيقة الزيادة الجديدة

صفات المنافق.. سيد معوض يوجه رسالة لحازم إمام ويعلن قطع علاقته مع بركات

ماشيين في يناير.. خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن نجمي هجوم الأهلي

انتهاء شهادة الـ 25% قريبًا.. حقيقة إعادة طرحها بفوائد أعلى.. الموعد والتفاصيل

سيد معوض: ضم لاعب عمره 38 عاما للمنتخب هزار

مصر تقرر منع سفر القاصر تحت 18 عامًا بمفرده.. ما السبب؟

موضوعات متعلقة

بأقل التكاليف.. طرق عمل شجرة الكريسماس في المنزل لمواجهة غلاء الاسعار

5 أطعمة صحية تساعد على التركيز والتفوق أثناء الامتحانات

أكلة الشتاء المفضلة بطريقة غير تقليدية.. طريقة عمل القلقاس المقلي

20 دقيقة في الشمس يوميا تحمي الطفل من قصر القامة.. نصائح طبية

بتدفي وتساعد على التركيز.. 5 مشروبات لا غنى عنها في الامتحانات|تعرف عليها

وصفة جديدة بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل جمبري بالثوم مع المكرونة

لو شمة ريحة وحشة .. 6 أطعمة تحافظ على نقاء نفس طفلك

ماذا يحدث في جسمك عند تناول الزبادي قبل النوم ..طبيب يجيب

ترشيحاتنا

سقوط عشرات الشهداء بعد استهداف قوات الإحتلال لمدرسة تضم نازحين بدير البلح

وزير الأوقاف ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يتفقدان أعمال الاختبارات الشفوية

استبعد بلاده| مدرب الجزائر يرشح مصر للفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية

مصرع 10 حوثيين في قصف أمريكي على زوارق هاجمت سفينة في البحر الأحمر

نشرة المرأة والصحة.. جريئة جدًا.. هيفاء وهبي تودع 2023 بفستان يثير ضجة على إنستجرام| شاهد.. بعد ظهورها الأخير.. 10 صور آثارت ضجة لـ شيرين عبد الوهاب

لافروف: روسيا ستتخذ إجراءات جدّية ردًا على خطط واشنطن.. والأرصاد توضح حالة الطقس في رأس السنة.. وتفاصيل استشهاد الصحفي الفلسطيني جبر أبوهدروس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير السجق الإسكندراني بالخطوات

حلويات رأس السنة .. طريقة عمل تشيز كيك البسبوسة زي المحلات

ماذا يحدث للجسم عند تناول شوربة البروكلي؟| اعرف فوائدها

الفرق كبير.. أنغام ترتدي نفس فستان مي عمر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

الكريسماس ورأس السنة.. الأزهر والإفتاء يحسمان جدل الاحتفال بهما

مفاجأة في حالة الطقس والأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

ما ذنب العنب بما يفعله النبيذ.. فنانة شهيرة تثير الجدل بثلاثة وشوم

الزيادة بعد ساعات.. تفاصيل معاشات يناير 2024.. احسب هتقبض كام | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ