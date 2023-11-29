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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش هترميه بعد النهاردة.. دراسة: تفل القهوة يعالج من مرض مزمن

تفل القهوة
تفل القهوة

كشفت دراسة حديثة  أن بقايا القهوة "التفل"، يمكن استخدامها كعلاج جديد لمرض ألزهايمر

وأوضحت الدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة لانست ،  ان تفل القهوة بها حمض الكافيين، وهو نوع من مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة، تشكل أساسا لعلاج فعال ورخيص لكل من ألزهايمر

ووجد الباحثون إلى أن المركب الجديد منع أيضا تراكم بروتينات الأميلويد المسببة لمرض الزهايمر من دون آثار جانبية كبيرة، موضحين أنه يتم تصنيعه عن طريق طهي عينات القهوة المطحونة عند حرارة 200 درجة مئوية لمدة أربع ساعات لتغيير البنية الكربونية لحمض الكافيين

وقال المؤلف الرئيسي جيوتيش كومار، من جامعة تكساس  "إن CACQDsاو تفل القهوة  لديها القدرة على أن تكون تحويلية في علاج الاضطرابات التنكسية العصبية. وهذا لأن أيا من العلاجات الحالية لا تعالج الأمراض، فهي تساعد فقط في إدارة الأعراض. وهدفنا هو إيجاد علاج من خلال معالجة الأساس الذري والجزيئي الذي يحرك هذه الظروف".

وساعدت CACQDs في الحماية من آثار مرض باركنسون في تجارب أنابيب الاختبار عندما كان المرض ناجما عن مبيد حشري يسمى باراكوات.

وأوضح الباحثون أن النقاط الكربونية المستندة إلى حمض الكافيين، والتي يمكن استخلاصها من القهوة المطحونة، تتمتع بالقدرة على حماية خلايا الدماغ من الضرر الناجم عن العديد من الأمراض التنكسية العصبية، إذا كانت الحالة ناجمة عن عوامل، مثل السمنة والعمر والتعرض للمبيدات الحشرية والمواد الكيميائية البيئية السامة الأخرى

ويأمل الفريق أن يتم استخدام العلاج لمساعدة المرضى في المراحل المبكرة من الخرف وكذلك لمنع تقدم المرض.

تفل القهوة القهوة دراسة حديثة مرض الزهايمر الزهايمر الكافيين

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