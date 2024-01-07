طبيب يحذر من تخويف الأطفال لكي يناموا.. يسبب أضرارا خطيرة

يسبب السهر الكثير من الآثار السلبية على الصحة العامة، حيث ..وتعاني الأمهات من نوم أطفالهن في وقت متأخر وتشكل تلك العادة الخاطئة مشاكل صحية ونفسية على الطفل، كما أنها تعود بالضرر على الأم التي تشعر بالضغط والإرهاق لذا ، على الأم أن تقوم بتحديد وقت معين للنوم وكذلك الاستيقاظ، حسب تحديد عمره وفي هذا السياق قدم الدكتور محمد شبيب استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، كيفية التعامل لنوم صحي متواصل للكفل أثناء الليل.

وقال الدكتور محمد شبيب عبر صفحته الرسمية فيسبوك "ابنك وصل لسنة و نصف و مش بينام متواصل بالليل ..يجب على كل أم أن تتبع هذه الخطوات.



- الحرص على استيقاظ الطفل مبكراً، وتكون اخر قيلولة قبل النوم بحوالي ٤ ساعات و متزدش مدتها عن نصف ساعة لإن الصحيان بدري هو اكثر شيء بيظبط ساعة الجسم البيولوجية و يصبح أن يكون لديه الرغبة والشعور بالنوم مبكراً



- وحذر شبيب من تخويف وترهيب الطفل للنوم وتجنب هذه الأساليب قائلا "العو جاي هياكلك، البعبع هياخدك لو منمتش او لو مكلتش لما بتعملوا كدة الطفل بيخاف ميجيلوش نوم و الخوف اصلا بيسبب ارق، و بيخلي الطفل مرعوب ينام لا حاجة تيجي جمبه فخليه دايما مطمأن ،مع ضرورة لعب ونشاط كثيرا لإن الإنسان عامة لما يكون يومه مفيهوش شغل او مجهود مش بيعرف ينام كويس بالليل .. بيحس انه في حاجات مخلصهاش، معملهاش، محققهاش و يفضل يفكر في اللي محصلش اليوم لإن مخه شغال و جسمه مبيشتغلش، فنهتم ان يوم الطفل يكون في جزء حافل من اللعب و تطوير المهارات و الانشطة و نشارك الطفل فيها عشان يحس انه اتعلم و استفاد و لما الجسم يمنحه طاقة تجعله ينام أهدأ بالليل .



وأشار أن الطفل عندما يضحك قبل فترة كافية قبل النوم يصبح نومه أهدأ ولمدة أطول بالليل لإن السعادة بتفرز في الجسم هرمونات للاسترخاء و بتقلل هرمونات التوتر، بمعني اصح بلاش صريخ و ضرب في الطفل قبل النوم دا حرام اولا و يجعل الطفل متوتر اكتر ويستيقظ بالليل مقريف و تعبان و مش قادر ينام تاني، وشدد على أهمية وجبة العشاء ،ويفضل أنها تحتوي علي بروتين مثل طبق مكرونة بيضاء او بصوص احمر خفيف و عليها قطع شاورمة دجاج و ننهي الوجبة بكوب لبن دافي محلي بعسل النحل و نغسل الاسنان جيدا ، و يفضل تكون الوجبة قبل النوم بساعة عشان لو الطفل محتاج للحمام يدخل و كمان يلحق يهضم ليسبب ارتجاعا للطعام.



وقال ان وجبة العشاء مهمة للغاية يكون فيها اشياء يحبها الطفل وليس اطعمة جديدة كليا لأن هذا وقت يحتاج فيه الإسترخاء مش التوتر.