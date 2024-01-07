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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

روشتة طبية تعتمد قاعدة 1*3 الذهبية لتعليم الطفل الأكل

نصائح لبداية إطعام
نصائح لبداية إطعام الطفل

بعد عمر سته شهور للطفل تحتار كل ام ما الطعام المناسب الذين تبدأ به وتدخله لطفلها ضمن وجبات اليوم ،ليصبح طفلها بصحة ونمو جيد ..ولكن قد تقع في بعض الأخطاء التي تضر بصحة طفلها أو لا تناسب عمره، ولا تمده بالعناصر اللازمة لنموه بشكل صحي.. لذلك قدم الدكتور  محمد عبد الحليم استشاري طب الاطفال نصائح مهمة للامهات في بداية إدخال الطعام للطفل من عمر ٦ شهور،وكتب عبر صفحته الرسمية علي فيسبوك ،نصائح مهمه في بداية إدخال الاكل لطفلك:

- نفذي قاعدة ١ × ٣ بمعنى 
تجربي نوع واحد فقط لمدة ٣ أيام لأن لو حصل منه حساسية أو مشاكل تبقي عارفه السبب....و لو ظهرت أعراض الحساسية زي الطفح الجلدي أو الكحة أو تورم في الجسم أو إسهال شديد أو ترجيع ضرورة التوجه للطبيب المختص،

- قدمي وجبة الأكل ٣مرات خلال اليوم وكل وجبة لا تتعدى ٣معالق صغيرة

-  الحرص على إدخال الطعام يكون مسلوق و مهروس جيداً، و متخفف بميه أو حليب صناعي أو لبن الأُم حتى يصبح سمك و كثافة الأكل بالتدريج كل ما الطفل يكبر

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- إذا رفض الطفل نوع معين من الأكل نوقفه ونرجع نقدمه بعد فترة

- مع بداية الأكل يمكن يحصل  إمساك أو إسهال للطفل لإن جهازه الهضمي  بيتعود يهضم الأنواع الجديدة.

- نأكل الطفل و هو قاعد دايماً لعدم تعرضه ما يشرقش

- مع الوقت وزيادة كميات الأكل الرضاعة تقل ولا داعي لقلق

عدم مشاهدة الكارتون أو الموبايل أثناء الأكل لإن دا ممكن يصرف إنتباه الطفل عن الأكل 
احرصي وحددي  وقت  تلاعبي الطفل فيه و تتكلمي معاه.

-كل طفل مختلف عن التاني وعدم مقارنة إبنك بطفل أخر مثل ابن فلانة و دا بياكل كتير و دا بياكل قليل ..أهم حاجه يكون نشاطه كويس و معدل زيادة وزنه طبيعي

- اذا الطفل رافض الأكل سيبيه ما تغصبيش عليه ...خليه يلعب بالأكل مرة يرفض مرة يوقعه مرة لإنه في الوقت دا عنده رغبة الإستكشاف أعطيه مساحته فى تناول الطعام ،

- مع الاكل مسموح للطفل يشرب ماء لحد ٦٠ مل في اليوم عشان يسهل الهضم و نتفادى الإمساك.وكمان بتساعده على البلع

-يمكن بعد  الوجبة نكمل رضاعة طبيعي أو صناعي.

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