بدون أدوية.. روشتة من طبيب لعلاج الكحة

أثبتت الدراسات العلمية الحديثة في أمريكا وعدة بلدان على مستوى العالم فعالية عسل النحل الكبيرة في تحسين الكحة عند الأطفال والكبار من عمر سنة.

وفي هذا السياق قدم الدكتور محمد عبد الحليم إستشاري حساسية صدر ومناعة الأطفال علاج الكحة بالعسل.



وقال دكتور محمد عبد الحليم يمكن علاج الكحة بالعسل عن طريق تناول ملعقة صغيرة أو ملعقتين من العسل، أو دهن العسل على قطعة من الخبز المحمص، أو إضافته إلى كوب من الماء الدافئ.

كذلك يمكن تحضير عدة مشروبات بالعسل لعلاج الكحة، منها:

1-مشروب العسل والليمون..

يتميز علاج الكحة بالعسل والليمون بالعديد بالفوائد، حيث يعمل الليمون على علاج الاحتقان بجانب فوائد العسل في تهدئة الحكة.

يحضر مشروب العسل والليمون عن طريق إضافة عصير نصف ليمونة إلى كوب من الماء الدافئ ثم إضافة ملعقة طعام من العسل ويمزج الخليط جيداً.

2-مشروب العسل والزنجبيل...

يفيد علاج السعال بالعسل والزنجبيل في التخفيف من أعراض نزلات البرد، والتهاب الحلق، وكذلك السعال، ويمكن تحضير شاي الزنجبيل والعسل عن طريق إضافة شرائح الزنجبيل إلى الماء الساخن ثم إضافة ملعقة كبيرة من العسل.

3-مشروب العسل والكركم...

قد يلجأ البعض لعلاج الكحة بالكركم والعسل لما يتميز به الكركم أيضاً من خصائص تساعد في الحد من السعال، ويحضر شاي الكركم ثم يضاف إليه العسل والقليل من الفلفل الأسود، إذ يساهم الفلفل الأسود في زيادة فاعلية الكركم.

4- مشروب العسل وخل التفاح..

يمكن أيضاً علاج الكحة بالعسل وخل التفاح، حيث يتمتع خل التفاح بتأثير مهدئ للكحة؛ لذا يعد العسل وخل التفاح من المشروبات الفعالة في علاج الكحة، ويمكن تحضيره بإضافة ملعقتين كبيرتين من خل التفاح مع ملعقة كبيرة من العسل الخام في كوب كبير من الماء.