عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة: نظام غذائي يحمي مرضى السكري من تلف الأعضاء.. تعرف عليه

دراسة.. نظام غذائي
دراسة.. نظام غذائي مفيد لمرضى السكري

كشفت دراسة سويدية حديثة  أن تناول النظام الغذائي معتدل المحتوى من الكربوهيدرات يمكن أن يعمل على تحسين متوسط مستوى السكر في الدم لمرضى السكري من النوع الأول. 

ووفقًا للباحثين، فإن هذا يمكن أن يقلل من خطر تلف الأعضاء لهؤلاء الأشخاص.


وأكدت أخصائية التغذية  السويدية  صوفيا ستيرنر إيزاكسون أن النظام الغذائي المنخفض الكربوهيدرات يخفض متوسط مستوى السكر في الدم، مما يساعد في تقليل خطر تلف الأعضاء لدى المصابين بداء السكري من النوع الأول.

ولفتت إلى أهمية أن يكون النظام الغذائي صحيًا، مع التركيز بشكل خاص على جودة الدهون والكربوهيدرات، وعدم أن تكون كمية الكربوهيدرات منخفضة جدا.


وأكدت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة “لانسيت” الطبية أن أحد أشكال الأحماض المعروفة باسم “الكيتونات” اصبحت ضمن مستويات معقولة عند اتباع نظام غذائي معتدل منخفض الكربوهيدرات، مما يقلل المخاوف من أنها قد ترتفع بشكل زائد في حال تخفيض الكربوهيدرات في مرض السكري من النوع الأول.. ومع ذلك، تعتبر هذه الدراسة خطوة مهمة نحو فهم أفضل لأفضل الطرق لإدارة السكري من النوع الأول وتحسين جودة حياة المرضى.


وحذرت الدراسة  من أنه بدون الأنسولين، يتراكم السكر في الدم، ويمكن أن يسبب تلفا خطيرا في الأعضاء.
وحسب الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة غوتنبرغ السويدية، فإن اتباع نظام غذائي معتدل منخفض الكربوهيدرات، يساعد المصابين بداء السكري من النوع الأول، في المحافظة على معدلات متوازنة للسكر في الدم.


وتابعت الدراسة: اختار الباحثون 25 رجلا و25 امرأة مصابين بداء السكري من النوع الأول، وطلب منهم تناول نظام غذائي يحتوي على 50 في المئة من الطاقة من الكربوهيدرات، أو نظام غذائي معتدل منخفض الكربوهيدرات مع 30 في المئة من الطاقة من الكربوهيدرات مشيرة إلى أن "الهيموغلوبين الغليوكوزيلاتي"، والذي يشار إليه اختصارًا بـA1C، هو مصطلح سريري يستخدم على نطاق واسع لقياس مستويات السكر في الدم على المدى الطويل، عن طريق التعرف على معدل تركيز البلازما والغلوكوز.


وفقًا لمؤسسة السكري الأميركية، فإن الشخص المصاب بمقدمات السكري تكون مستويات A1C بين 5.7 وأقل من 6.5٪، وربما تشير المستويات المرتفعة إلى الإصابة بداء السكري. وأوضحت دكتور دورانز أن المشاركين في الدراسة لديهم نطاق هيموغلوبين A1C يتراوح من 6.0 إلى 6.9٪.

دراسة كشفت دراسة النظام الغذائي مفيد لمرضى السكري الكربوهيدرات مستوي السكر دراسة سويدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

7 درجات|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

غدا .. صرف معاشات يناير 2024 | حقيقة الزيادة الجديدة

انتهاء شهادة الـ 25% قريبًا.. حقيقة إعادة طرحها بفوائد أعلى.. الموعد والتفاصيل

صفات المنافق.. سيد معوض يوجه رسالة لحازم إمام ويعلن قطع علاقته مع بركات

ماشيين في يناير.. خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن نجمي هجوم الأهلي

تم الحسم.. الأهلي يضم صفقة الموسم والإعلان رسميا خلال ساعات

سيد معوض: ضم لاعب عمره 38 عاما للمنتخب هزار

موضوعات متعلقة

احذر استخدام الهاتف أثناء تناول الطعام.. هذا ما يحدث لجسمك

بأقل التكاليف.. طرق عمل شجرة الكريسماس في المنزل لمواجهة غلاء الاسعار

5 أطعمة صحية تساعد على التركيز والتفوق أثناء الامتحانات

أكلة الشتاء المفضلة بطريقة غير تقليدية.. طريقة عمل القلقاس المقلي

20 دقيقة في الشمس يوميا تحمي الطفل من قصر القامة.. نصائح طبية

بتدفي وتساعد على التركيز.. 5 مشروبات لا غنى عنها في الامتحانات|تعرف عليها

وصفة جديدة بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل جمبري بالثوم مع المكرونة

لو شمة ريحة وحشة .. 6 أطعمة تحافظ على نقاء نفس طفلك

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة: ذوو الهمم ضربوا مثالا في الصبر والقوة بماراثون زايد

تحذير عاجل من تعرض المنطقة لصراع إقليمي.. تفاصيل

احذر .. تدخين السجائر في هذا الوقت يصيبك بمرض قاتل

سلالات جديدة من انفلونزا الخنازير.. حقيقة رصد إصابات جديدة بفيروسH1N1 في مصر

لافروف: روسيا ستتخذ إجراءات جدّية ردًا على خطط واشنطن.. والأرصاد توضح حالة الطقس في رأس السنة.. وتفاصيل استشهاد الصحفي الفلسطيني جبر أبوهدروس

إكسترا نيوز: انتخابات الرئاسة الحدث الأبرز في 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير السجق الإسكندراني بالخطوات

حلويات رأس السنة .. طريقة عمل تشيز كيك البسبوسة زي المحلات

ماذا يحدث للجسم عند تناول شوربة البروكلي؟| اعرف فوائدها

الفرق كبير.. أنغام ترتدي نفس فستان مي عمر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

الكريسماس ورأس السنة.. الأزهر والإفتاء يحسمان جدل الاحتفال بهما

مفاجأة في حالة الطقس والأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

ما ذنب العنب بما يفعله النبيذ.. فنانة شهيرة تثير الجدل بثلاثة وشوم

الزيادة بعد ساعات.. تفاصيل معاشات يناير 2024.. احسب هتقبض كام | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ