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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيب ينصح بقاعدة رقم 15 السحرية للتعامل مع الهبوط المفاجئ للسكر

هبوط السكر
هبوط السكر

 

يتسبب انخفاض السكر في الدم بالشعور بالتعب والإرهاق وانخفاض الطاقة، كما يمكن أن يحدث انخفاض السكر في الدم نتيجة تناول وجبات أقل من المعتاد، أو تناول الطعام في وقت متأخر عن المعتاد مع تناول الدواء في الوقت الطبيعي له، مما يسبب انخفاض السكر في الدم.

 ويعد الأنسولين الهرمون الرئيس المسؤول عن تنظيم نسبة السكر في الدم ، حيث إنه يخفض مستوى السكر في الدم، وعندما يأخذ منه جرعات كبيرة من الممكن أن يحدث هبوط سكر .

وفى هذا الصدد قال الدكتور  أحمد السبعاوي اخصائي السكر والغدد الصماء بالمعهد القومي للسكر، إن هبوط السكر من أخطر الأشياء التي من ممكن أن يتعرض لها الشخص وتسبب له الوفاه إذا لم يتم انقاذة.

 

 

وأوضح  أن هبوط السكر وارتفاعه، هما الاثنين فيهما خطورة على صحة الإنسان، لكن هبوط السكر إذا لم يتم إنقاذه يشكل خطورة جدا عليه ،وقد يمكن أن يؤثر علي المخ ويعمل تاثيرات ممكن تدوم.. ويغير من فسيولوجيا القلب ويعمل عدم انتظام في ضربات القلب. 

 

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وأشار أن هبوط السكر لمرضى السكر يحدث عندما يقل السكر  عن ٧٠ وقتها يحدث اعراض بسبب نقص السكر بالجسم وبسبب نشاط الجهاز السمبثاوي.

وأكد أن  مع الهبوط المستمر ومع تاثير السكر علي الأعصاب اللااردية ومع نقصان افراز جلوكوجون ممكن يحدث هبوط بدون اعراض.

وحذر السبعاوي إذا كان هبوط السكر تكرر فلا بد من ضرور الرجوع للطبيب المتخصص على الفور.

وأضاف انه  وقت الهبوط يتم استخدام قاعدة ١٥ ،وهي تاخذ ١٥ جرام كربوهيدات وتنتظر ١٥ دقيقة ثم تقيس السكر إذا رفع فوق ٧٠ تاكل حاجة بسيطة حتي لا ينخفض  مرة اخري واذا لم يتم ضبطه يتم تكرار نفس الامر مرة اخري. 

وحذر من الإفراط من تناول السكريات وقت الهبوط حتي لا يرتفع  السكر  ووقتها لا تستطيع فعل شئ ".

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