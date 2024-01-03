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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول سيجارة على الريق؟ أضرار كارثية

اضرار التدخين
اضرار التدخين

يعد التدخين على الريق، دون تناول وجبة الإفطار أحد أخطر العادات التى يكتسبها يوميا أغلب المدخنين، دون معرفة بمدى الخطورة،حيث التدخين على الريق هو اكثر العوامل خطورة على الصحة،وقد اكدت البحوث والدراسات العديدة ان السيجارة التي يتم تدخينها على الريق يوميا هي اكثر سرطنة من السجائر الاخرى التي يتم تدخينها خلال اليوم،ووفقا لموقع betterhealth  نرصد في هذا التقرير مخاطر تناول سيجارة على الريق


مخاطر تناول سيجارة على الريق:


يؤكد الخبراء على ان الاشخاص الذين يدخنون  سيجارة على الريق قبل تناول الفطور او القيام بأي عمل بدني ولو بسيط، هم اكثر عرضة للتعرض للامراض السرطانية.
وأشار الأطباء أن الاشخاص الذين يدخنون مباشرة بعد استيقاظهم هم اكثر عرضة للاصابة ب سرطان الرئة بنسبة 1.79% من الاشخاص الذين يدخنون السيجارة الاولى بعد تناول وجبة الفطور.

تدخين سيجارة على الريق يمكن ان يتسبب بارتجاع المرىء تدريجيا لامتصاص المعدة لدخان السجائر في بداية اليوم.

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التدخين على الريق يتسبب ب الامساك خلال اليوم، كما يمكن ان يزيد من خطر الاصابة بالبواسير.

يمنع التدخين على الريق الجهاز التنفسي من الحصول على التنفس بشكل صحي وسليم.
كما اكدت النتائج والابحاث على ان خطر الاصابة بسرطان الرئة او الرقبة او الرأس عند الاشخاص الذين يدخنون على الريق من دون تناول أي طعام ينتج عنه مغص وتقلصات في المعدة وألم شديد بها.

اذ يعد التدخين على الريق وفي كافة الاوقات السبب الرئيسي والمباشر للاصابة بالسرطان.

التدخين على الريق يسبب الشعور بتقلصات المعدة والمغص والام معوية.

وأكد الاطباء على ان التدخين على الريق يمكن ان يتسبب بالصداع المزعج، حيث ان تدخين سيجارة على الريق يؤدي لالم الرأس.

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