طبيب يقدم 23 قاعدة يجب اتباعها للتعامل مع السكر في 2024

يتعرض الكثيرون للإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري من النوع الثاني ويعد من أكثر الأمراض شيوعاً بسبب نمط الغذاء المشبع بالدهون والسكريات أصبح مفتقر إلى طعام صحي يحتاجه الجسم، وفى هذا الصدد قدم الدكتور احمد السبعاوي اخصائي السكر والغدد الصماء المعهد القومي للسكر نصائح لأتباع نظام غذائي صحي وتضبيط نسبة السكر بالدم.



نصائح للتعامل مع السكر:

١. مريض السكر طبيب نفسه فعلا بس في حدود

٢. مفيش حاجة اسمها عندي سكر واسيبه عالي ومش باخد علاج عشان مفيش أعراض

٣. يمكن يكون السكر عالي وانت مش حاسس

٤. ممكن السكر يكون قليل وانت مش حاسس خاصه لو السكر بقاله كتير عندك وكبار السن

٥. الست اللي عندها سكر تقدر تحمل وتخلف وتجيب دستة عيال كمان

٦. مفيش حاجه اسمها علاج حلو وعلاج وحش كله ليه مميزات وعيوب شطارتك تعرف العيوب ايه عشان نسيطر عليها

٧. الأنسولين آمن علاج فالدنيا ومش عارف الناس خايفة منه ليه

٨. متفق ان التوتر النفسي يعلي السكر بس كتر الاكل يعلي اكتر

٩. ضرورة تظبيط السكر لانه يعتمد على ٩٠٪علي تنظيم اكلك وشوية حاجات تانيه معاه

١٠. العلاج يبقى اسمه علاج لما يكون مظبطك لكن طول ما انت سكرك عالي ده مسمهوش علاج

١١. تحاليل دورية يساوي فلوس بتندفع عشان تطمن بيها على صحتك ولولاقدر الله في مشكله نكتشفها بدري

١٢. مفيش حاجه اسمها حقنه بتضيع السكر ولا أعشاب بتظبط السكر

١٣. يجب استشارة الطبيب المختص لتضبيط السكر ومتابعة نسبة السكر بأنتظام .

١٤. جهازك في ايدك اهم من موبايلك

١٥. زهقت ومليت ده من عند ربنا وخليك واثق ان ربنا مش بيسبب حاجه وحشه

١٦. ينفع تاكل محشي وفرسيكا وعسلية متحرمش نفسك بس بحساب صحتك أهم من المحشي والعسلية والبسبوسة والمكسرات

١٧. قريبك اللي حصله مضاعفات بسبب السكر كام عشان شويه إهمال متعملش زيه وانت مش هيحصل ليك حاجه

١٨. نوع اول عنده وجع في بطنه او ترجيع يساوي اسيتون لحد ما يثبت العكس

١٩. اتحرك انت مش كنبة

٢٠. السكر مرض عادي جدا جدا جدا جدا بس انت اللي باصص من نضارة سودا

٢١. الدنيا دار ابتلاء احمد ربنا ان ابتلاءك خفيف

٢٢. مفيش علاج حلو وعلاج وحش نفس العلاج ممكن يبقي حلو ليك ووحش لغيرك

٢٣. العلاج بالاكسجين مش بيقضي على السكر