عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيب يقدم 23 قاعدة يجب اتباعها للتعامل مع السكر في 2024

نصائح للتعامل مع
نصائح للتعامل مع السكر

يتعرض الكثيرون للإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري من النوع الثاني ويعد من أكثر الأمراض شيوعاً بسبب نمط الغذاء المشبع بالدهون والسكريات أصبح مفتقر إلى طعام صحي يحتاجه الجسم، وفى هذا الصدد قدم الدكتور احمد السبعاوي اخصائي السكر والغدد الصماء المعهد القومي للسكر نصائح  لأتباع نظام غذائي صحي وتضبيط نسبة السكر بالدم.


نصائح للتعامل مع السكر:

١. مريض السكر طبيب نفسه فعلا بس في حدود
٢. مفيش حاجة اسمها عندي سكر واسيبه عالي  ومش باخد علاج عشان مفيش أعراض
٣. يمكن يكون السكر عالي وانت مش حاسس
٤.  ممكن السكر يكون قليل وانت مش حاسس خاصه لو السكر بقاله كتير عندك وكبار السن
٥. الست اللي عندها سكر تقدر تحمل وتخلف وتجيب دستة عيال كمان
٦. مفيش حاجه اسمها علاج حلو وعلاج وحش كله ليه مميزات وعيوب شطارتك تعرف العيوب ايه عشان نسيطر عليها
٧. الأنسولين آمن علاج فالدنيا ومش عارف الناس خايفة منه ليه
٨. متفق ان التوتر النفسي يعلي السكر بس كتر الاكل يعلي اكتر
٩. ضرورة  تظبيط السكر لانه يعتمد على ٩٠٪علي تنظيم اكلك وشوية حاجات تانيه معاه
١٠. العلاج يبقى اسمه علاج لما يكون مظبطك لكن طول ما انت سكرك عالي ده مسمهوش علاج
١١. تحاليل دورية يساوي فلوس بتندفع عشان تطمن بيها على صحتك ولولاقدر الله في مشكله نكتشفها بدري
١٢. مفيش حاجه اسمها حقنه بتضيع السكر ولا أعشاب بتظبط السكر
١٣. يجب استشارة الطبيب المختص لتضبيط السكر ومتابعة نسبة السكر بأنتظام .

١٤. جهازك في ايدك اهم من موبايلك
١٥. زهقت ومليت ده من عند ربنا وخليك واثق ان ربنا مش بيسبب حاجه وحشه
١٦. ينفع تاكل محشي وفرسيكا وعسلية متحرمش نفسك بس بحساب صحتك أهم من المحشي والعسلية والبسبوسة والمكسرات
١٧. قريبك اللي حصله مضاعفات بسبب السكر كام عشان شويه إهمال متعملش زيه وانت مش هيحصل ليك حاجه
١٨. نوع اول عنده وجع في بطنه او ترجيع يساوي اسيتون لحد ما يثبت العكس
١٩. اتحرك انت مش كنبة
٢٠. السكر مرض عادي جدا جدا جدا جدا بس انت اللي باصص من نضارة سودا
٢١. الدنيا دار ابتلاء احمد ربنا ان ابتلاءك خفيف
٢٢. مفيش علاج حلو وعلاج وحش نفس العلاج ممكن يبقي حلو ليك ووحش لغيرك
٢٣. العلاج بالاكسجين مش بيقضي على السكر

جهاز السكر تضبيط السكر الدهون نمط الغذاء السكريات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب بعد التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميا.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة

زيادة أسعار تذاكر المترو باستثناء هذه الفئات| وتلك أسباب الارتفاع

آلة تهديف.. كيف تغنت جماهير ليفربول بـ محمد صلاح بعد تألقه أمام نيوكاسل؟

لاعب زملكاوي سابق يكشف سر استبعاد حسين الشحات من قائمة المنتخب

بيجيلها من شباك الحمام.. خطة زوج دار السلام لإنهاء حياة عشيق زوجته

اليوم.. صرف معاشات يناير 2024 من جميع المنافذ | حقيقة الزيادة الجديدة

لا يجبرها سجود السهو.. 3 أفعال يقع فيها البعض تبطل الصلاة

موضوعات متعلقة

احذر .. مشروب يرفع السكر في الدم موجود بكل بيت

وصفة سهلة وسريعة.. طريقة عمل طاجن السي فود بالكريمة

وداعا للمسكنات والأدوية..أطعمة ومشروبات طبيعية للتخلص من الصداع

احذروا .. نوع من الحليب يسبب أضرارا صحية خطيرة

طبق شهي ورائع.. طريقة عمل السوسيس بالفلفل الألوان والجبنة الشيدر

بمذاق لذيذ .. طريقة عمل صوص الرانش البيتزا

وصفة جديدة.. طريقة عمل أصابع الدجاج المقرمش بطعم الجبن الشيدر

نصائح ذهبية تحميك من الجلطات.. اتبعها

ترشيحاتنا

قصة حقيقية وليست وهمية.. علي جمعة يكشف ثمار تعلق القلب بالله

وفاة رئيس الموساد الإسرائيلي في حرب أكتوبر 1973

هبوط ثاني مروحية إسرائيلية جنوب غزة لنقل مصابين في جيش الاحتلال

كتائب القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في مخيم البريج بـ غزة

تم ضبطهم فى ستاد برج العرب.. 5 مشجعين للمصري ينتظرون قرار النيابة

الأحد المقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين فى القطاع الخاص بمناسبة عيدالميلاد المجيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب إسرائيل.. تصريحات صادمة لملكة جمال العراق السابقة تثير غضبا عالميًا |صور

تجنبي الوقوع فيها| أخطاء تجعل الزبدة فاسدة.. ما هي

"شقيق الديناصور".. متحف بريطاني يعرض جمجمة أكثر وحش بحري مُرعِب| صور

الغلق الفوري والحبس| إجراء جديد من التموين لضبط الأسعار.. التفاصيل الكاملة

فيديو

حضن وقبلة.. ليلة نجمات العرب تشهد صلح أنغام وأصالة

أصغرهم وجه لها كلمة بالإنجليزية.. أحفاد فيفي عبده يفاجئونها على الهواءI فيديو

ألف مبروك الطلاق.. نجمة شهيرة تهنئ شيرين على انفصالها عن حسام حبيب

فتاة تحذر من زلزال اليابان قبل حدوثه.. والسبب الغربان/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ