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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للرجال احذروا.. علامات تشير إلي الإصابة بسرطان البروستاتا

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

سرطان البروستاتا يعد واحدا من أنواع السرطانات الأكثر شيوعًا، كما أنه يمكن اكتشاف الإصابة به مبكرًا في المراحل الأولى للمرض، خصوصا مع تقدم مراحله حيث تظهر أعراض مبكرة.

وتعد احتمالات الإصابة بـ سرطان البروستاتا أكبر عند الرجال الذين لديهم جينات وراثية، او عوامل وراثية وهو ما يزيد من خطر الاصابة بسرطان البروستاتا، وفى هذا التقرير نتعرف على أعراض سرطان البروستاتا حسب موقع purewow

علامات وأعراض سرطان البروستاتا

صعوبة عملية التبول.

كثرة التبول، خاصه أثناء في الليل.

استغراق مدة طويلة لإنهاء التبول.

الشعور الدائم بعدم اكتمال إفراغ المثانة.

وجود دم في البول.

ألم عند الجلوس أحيانًا.

الألم أو الحرقان عند التبول.

- انتفاخ في الساقين أو منطقة الحوض.

- خدر أو ألم في الوركين أو الساقين أو القدمين.

- آلام العظام التي تستمر أو تؤدي إلى كسور.

أسباب الإصابة بسرطان البروستاتا

لم يعرف بعد السبب الدقيق لسرطان البروستاتا. يعتبر التقدم في العمر هو عامل الخطر الأول لأن معظم الحالات يتم اكتشافها بعد سن 50. كما أن الانتقال الجيني والسمنة مرتبطان بمخاطر عالية.

وفقا لبعض الدراسات، فإن الرجال الذين يستهلكون كميات كبيرة من الدهون، وخاصة اللحوم الحمراء عالية الطهي، هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا المتقدم، حيث تحفز الدهون زيادة إنتاج هرمون التستوستيرون والهرمونات الأخرى، ويسرع هرمون التستوستيرون من نمو1 الخلايا السرطانية.

تاريخ العائلة يسهم في زيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الأشخاص الذي لديهم مصابين بهذا المرض من أفراد العائلة.

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