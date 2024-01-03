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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الخوخ والبامية أهمها|أطعمة لها مفعول السحر في تعزيز هرمون الحمل والإنجاب "الاستروجين" لدى النساء

هرمون الاستروجين
هرمون الاستروجين

 



يعد هرمون الإستروجين أحد الهرمونات التي يفرزها الجسم بشكلٍ طبيعي، ويعزز القدرة على الإنجاب لدى النساء، قد يؤدي نقص هرمون الإستروجين في جسم المرأة إلى تأثيرات سلبية عديدة،يترتب عليه مجموعة من المشكلات المتعلقة،مثل انخفاض الرغبة، وصعوبة الحمل والإنجاب، واضطرابات الدورة الشهرية وغيرها من المشكلات، ضرورة تناول الغذاء الصحي المتوازن وممارسة الرياضة للحفاظ على الوزن وتفادي الإصابة بالخلل الهرموني ،لذلك لا بد من تناول أطعمة تعزز هرمون الإستروجين بالجسم نرصد بعضها وفقا لموقع webmd

اطعمة تعزز هرمون الاستروجين


الثوم إحدى الاطعمة  التى تعزز هرمون الإستروجين حيث يساهم في زيادة نسبة هرمون الإستروجين كما أنه يقي الجسم من المشكلات الصحية التي تنتج عن نقص مستويات الإستروجين مثل ضعف وهشاشة العظام.

بذور الكتان تحتوي على مركبات كيميائية تعمل كإستروجينات نباتية، كما أن بذور الكتان تساعد في تقليل فرص الإصابة بسرطان الثدي وخاصًة في مرحلة انقطاع الطمث عند النساء.

تعتبر البامية مصدر غني للمغنيسيوم والزنك ، وهما من العناصر الغذائية الأساسية لموازنة هرمونات البروجسترون.

البقوليات تساعد في علاج اضطرابات الدورة الشهرية وتعزيز فرص الحمل والإنجاب، كما أن  تقلل احتمالية الإصابة بسرطان الثدي، وبذلك تعزز هرمون الإستروجين بالجسم.

البروكلي يحتوي على خصائص مضادة لسرطان الثدي المرتبط بارتفاع مستويات هرمون الإستروجين،لءا تناوله باستمرار يعزز هرمون الاستروجين لدى النساء.


فاكهة الخوخ يحتوي على عناصر غذائية وفيتامينات هامة يحتاجها الجسم من أجل القيام بالوظائف الحيوية التي تساهم زيادة إفراز هرمون الأستروجين الطبيعي في الدم.

هرمون الأنوثة هرمون الأستروجين الحمل الانجاب النساء

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